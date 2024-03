Tury Akbari se alătură distribuției comediei romantice Lasă-mă, îmi place! Camera 609

Coleg de facultate cu Victor (Matei Negrescu), în America, Damian, personajul interpretat de Tury Akbari, provine dintr-o familie bogată, este un barbat stilat și elegant, iar în momentul în care revine în țară și se întâlnește cu Victor, Eva (Anda Sârbei) și Mara (Maria Ţăpuşă) la o galerie de artă, acesta presupune că sora Evei are același statut social, lucru pe care nici ea nu îl neagă. Ce întorsătură vor lua lucrurile atunci când Damian îşi va dezvălui adevărata faţă, telespectatorii vor putea afla urmărind cele mai noi episoade Lasă-mă, îmi place! Camera 609, diseară, de la 20.30, la Antena 1.

Despre distribuție și atmosfera de la filmări, actorul mărturisește: ,,Încă de la început, am fost plăcut surprins de actorii care fac parte din distribuția serialului, lucrez cu oameni absolut minunați, profesioniști și extrem de amuzanți. Astfel că mi-a fost foarte ușor să mă integrez, ceea ce a făcut ca lucrurile să meargă de la sine”, continuând: “Am colaborat și în trecut cu Domnica Cîrciumaru, pot spune că ea m-a descoperit, ca actor, iar când am primit invitația de la ea, am fost foarte încântat, pentru că este un director de casting și un om foarte fain!”.

”Cele mai interesante roluri, cred eu, sunt cele negative și, odată ce am aflat mai multe despre personajul meu, mi-am dat seama că va fi o provocare interesantă, astfel că mi-a plăcut enorm tot procesul de a-l înțelege și de a-i da viață lui Damian”, mărturisește Tury.

Ce se va întâmpla cu relația dintre Mara și Damian, dar şi cu Eva (Anda Sârbei) şi Victor (Matei Negrescu), cum vor reuși cei doi să treacă peste obstacole și cum va decurge lupta pentru moștenire, între cele două familii, telespectatorii vor putea afla urmărind Lasă-mă, îmi place! Camera 609, în fiecare vineri, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

