Ultima ediție de audiții îi ține în șah pe jurații X Factor:  ”Nu pot sa îi dau < Da >!”

Seara trecută încă două scaune pentru Bootcamp au fost ocupate, astfel că în această seară, de la 20.30, la Antena 1, în ultima ediție de audiții, jurații se văd nevoiți să ia unele decizii dificile.

Marian și Teodora sau grupul Hello au trecut seara trecută direct în Bootcamp cu un moment special, la care a contribuit chimia dintre cei doi. Tinerii, care formează un cuplu, sunt pentru a doua oară la X Factor, iar de această dată au dat lovitura! ”Așa se vine la o audiție! Bravo, nu am auzit niciodată această variantă”, le-a spus Ștefan Bănică, iar Florin Ristei le-a dat cale liberă spre etapa următoare.

Tot acolo a ajuns și Andra Baranga, care provine dintr-o familie lăutari, în care părinții, bunicii și chiar fratele ei mai mic pot cânta atât din voce, cât și la instrumente. ”Părinții mei cântă absolut orice gen muzical și sunt mândră de ei!”, a spus Andra. ”Cânți la un nivel vocal pe care eu nu l-am auzit anul acesta! Aplaud performanța ta și talentul nativ, ești un diamant neșlefuit! Mă bucur enorm că ai 17 ani și că faci parte din categoria mea!”, a exclamat Ștefan Bănică la finalul prestației.

Aseară, în intervalul comun de difuzare X Factor – Ferma. Orăşeni vs. Săteni, telespectatorii au preferat producţia Antena 1, aceasta înregistrând un rating mediu de 7 procente şi o cotă de piaţă de19.5%, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 18 şi 49 de ani.

Nu la fel de ușor le va fi juraților și în această seară, de la ora 20.30, la Antena 1, în ultima ediție a audițiilor X Factor din acest sezon. Cu doar câteva locuri libere rămase sau chiar unul singur, jurații se văd nevoiți să ia unele decizii dificile în fața unor prestații excepționale. ”Nu pot sa îi dau < Da>!”. Eu trebuie să îi recapitulez pe toți oamenii pe care i-am pus pe lista scurtă, să îi ascult. Dacă îi dau < Da> am ocupat toate locurile din Bootcamp și nu mai pot sa revin la nimeni!”, spune supărată Delia, care mai are un singur loc liber în grupa sa. Dacă până acum jurații aflau abia la finalul audițiilor ce grupă le va fi repartizată, în cel de-al nouălea sezon X Factor, Loredana, Delia, Ștefan Bănică și Florin Ristei au fost anunțați încă de la început mentorul cărei grupe vor fi, ceea ce i-a determinat să ia decizii mult mai strategice.

Așadar, în sezonul 9 X Factor, Loredana va fi mentorul grupei de băieți sub 24 de ani, Florin Ristei a primit Grupurile, Ștefan Bănică va căuta factorul X în rândul fetelor de sub 24 de ani, în timp ce Delia crede că are categoria câștigătoare: Mixt este grupul pentru concurenți de peste 24 de ani, iar până acum jurata X Factor a câștigat în ambele cazuri când a mai fost mentorul lor – în 2013, alături de Florin Ristei, iar în 2018 împreună cu Bella Santiago.