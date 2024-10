X Factor a început filmările pentru cel mai nou sezon al talent show-ului

Concurenţi spectaculoși s-au prezentat ȋn faţa noii generaţii de juraţi X Factor, deopotrivă emoţionaţi și dornici să convingă că au toate ingredientele unui superstar și pot face show la puterea X. Vârsta sau stilul muzical nu au fost un impediment. Încă din prima zi, pe scena talent show-ului și-au făcut apariţia de la adolescenţi, la persoane trecute de mult de prima tinereţe și chiar grupuri, cu toţii dornici să dea visului lor o scenă.

Juraţii au fost plini de energie, dar mai pretenţioși ca oricând. Au ȋmpărţit sfaturi, au râs, au trăit intens emoţiile alături de cei din faţa lor, nu s-au ferit să ȋntrerupă o interpretare, atunci când au simţit să o facă, ba chiar s-au arătat dispuşi să acorde o a doua şansă atunci când au considerat că au factorul X în faţa lor. S-a dat chiar și cel mai așteptat verdict, patru „da”, și nu o singură dată, spre bucuria participanţilor și a susţinătorilor lor.

Muzică bună, emoţii, povești extraordinare, tensiune, suspans, euforie sunt doar câteva dintre ingredientele noului X Factor, ale cărui filmări au loc chiar zilele acestea. „Noul X Factor este singurul show de talente unde și trupele au șansa de a străluci, iar asta adaugă o dimensiune creativă incredibilă. Îmi place să fiu surprins, fără așteptări prestabilite, iar prima zi de filmari ne-a demonstrat cât de mult pot aduce în scenă artiștii care vin cu toată echipa lor. Oamenii vor descoperi că X Factor este mai mult decât un concurs – este o oportunitate pentru fiecare, fie că ești solo sau parte dintr-o trupă, să ieși din zona de confort și să vezi ce poți crea cu adevărat. Eu unul, îi admir pe toți cei care urcă pe această scenă, pentru că nu e ușor să-ți lași aripile să zboare în fața lumii”, a povestit Marius Moga. „Prima zi de auditii a fost destul de lungă, însă nu am simțit oboseala, pentru că anturajul în care mă aflu e fantastic. Oameni pasionaţi de muzică, care simt şi gândesc la fel ca mine, chiar dacă genurile pe care le abordăm sunt diferite. Nu am făcut Conservatorul, nici vreun liceu de muzică, dar cu siguranță asta e cea mai interesantă şcoală. Le urez tuturor succes şi sper să le fiu cu ceva de folos în această călătorie!”, a mărturisit Puya.

La rândul lui, Ştefan Bănică a dezvăluit: „Am început audiţiile şi aşteptăm să fim surprinşi de concurenți cât mai talentaţi, care vor călca pe scena X Factor din acest sezon. Avem un platou nou, care arată foarte bine. Suntem într-un show unde concurentul este în prim-plan, iar rolul nostru este să-l îndrumăm. Si, aşa cum am mai spus, nu jurizăm doar vocea, ci şi atitudinea scenică, puterea concurentului de a transmite emoţie, carisma lui, care întotdeauana va face diferenţa, după părerea mea. Iar telespectatorii vor avea toate motivele să urmarească show-ul pentru diversitatea momentelor, a stilurilor muzicale şi a poveştilor concurenţilor şi, bineînţeles, a imprevizibilului care se naşte inevitabil într-un concurs de acest gen”, în vreme ce Delia a completat: „Cred că va fi un sezon bogat, din toate punctele de vedere. Incă din prima zi am văzut nişte oameni senzaţionali, concurenţi siguri pe ei, iar de aici cumva pleacă totul. Dacă ai încredere în tine, transmiţi extraordinar mai departe. Am auzit nişte piese care ne-au purtat prin tot felul de stări şi e doar începutul. Abia aşteptăm să vedem ce va urma în zilele următoare!>

Prezentatorii X Factor au trăit şi ei, din plin, emoţiile show-ului alături de concurenţi și familiile lor. „Abia aștept să vedeţi ce se ȋntâmplă ȋn arena asta. Este pentru prima oară când platoul X Factor arată ca o arenă, spectatorii sunt ca ȋntr-un stadion, concurentul este pe terenul de joc și are șansa să dea ce are mai bun!”, a dezvăluit Mihai Morar, care a mai spus: „O surpriză ȋn noul X Factor o reprezintă trupele muzicale, avem foarte multe trupe ȋn audiţii, ceea ce a lipsit de ani de zile din muzica românească!”. La rândul ei, Adelina Chivu dezvăluie: „Platoul este absolut superb, concurenţii sunt foarte, foarte talentaţi, oameni cu povești extraordinare, inspiraţionale, pe care abia aștept să le descoperiţi alături de noi. Am trăit din plin emoţii puternice alături de ei, ȋncă din prima zi de filmare!”.

X Factor, talent show-ul fenomen care a lansat cei mai mulţi artişti pe piaţa muzicală din România revine cu un nou sezon, ȋn curând, la Antena 1.