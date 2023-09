Liliacul: Origini, semnificații și ocazii potrivite

Este o plantă perenă, lemnoasă care face parte din familia măslinilor. Florile sunt comestibile și au o aromă amară.

Există peste o mie de specii de liliac, iar liliacul japonez (Syringa reticulata) contribuie la crearea unor articole din lemn, precum instrumente sau mânere de cuțit.

Liliacul poate crește sub formă de copac sau arbust. Există sute de specii de liliac tufiș dar unul singur are formă de copac, scrie a-z-animals.com.

Din punct de vedere spiritual, liliacul reprezintă dragostea, reînnoirea și încrederea. În China semnifică norocul. Celții credeau că florile sunt magice datorită parfumului lor dulce.

Se spune că liliacul comun (Syringa vulgaris) își are originea în Europa de Est. Cu toate acestea, majoritatea speciilor de liliac provin din Asia.

Astăzi, mulți adoră liliacul pentru florile sale superbe și mirosul lor divin. Are semnificații spirituale diferite, cu un simbolism puternic în diferite culturi și religii.

Aspect, habitat, înflorire

Liliacul peren înflorit crește sub formă de arbust și vine în diferite culori, cele mai frecvente fiind roz, violet și alb. Înfloresc de obicei la sfârșitul primăverii, cu flori care durează aproximativ 3-4săptămâni. De fapt, liliacul comun este una dintre speciile cu cea mai lungă înflorire.â

Întrucât se dezvoltă natural sub formă de tufiș, este dificil să prospere în interior. Din fericire, are nevoie de temperaturi mai scăzute, ceea ce înseamnă că nu trebuie să fie mutat în casă în perioada rece a anului.

Liliacul este plantă de foioase cu multe flori. Arbustul înalt crește vertical și are frunze verzi, în formă de inimă. La înflorire, multele petale mici cresc împreună, apărând ca o floare mare. Sunt de obicei colorate și parfumate, dar multe tufe de liliac vin și în culori precum alb și crem.

Originar atât din Europa, cât și din Asia, a devenit răspândit și în regiunile de nord-est ale SUA și Canada. De fapt, în New England, acestea sunt o parte importantă a moștenirii horticole. Ca simbol al verii (înflorește la sfârșitul primăverii sau la sfârșitul lunii mai), aceste flori superbe sunt expuse în amenajarea multor case de pe plajă. Liliacul crște însă și în unele state din vestul Statelor Unite.

Sfaturi de creștere

Liliacul crșetecel mai bine în aer liber ca arbust în lumina directă a soarelui, întrucât acest lucru îi ajută să înflorească. Experții recomandă plantarea tufelor de liliac în zone ușor înălțate, astfel încât să aibă un drenaj bun. Înflorește la sfârșitul primăverii, durând până la o lună.

Tolerează temperaturi sub pragul de îngheț, ceea ce înseamnă că poate supraviețui pe tot parcursul iernii. De fapt, are nevoie de temperaturi scăzute pentru a-și dezvolta mugurii florilor. În timpul primăverii și verii, preferă temperaturi de până la 24 de grade Celsius.

Sunt arbuști care cresc în aer liber, ceea ce înseamnă că nu va rezista în interior. Înflorește primăvara și se plantează toamna.

Simbolism

Liliacul semnifică dragostea, renașterea, siguranța. După o iarnă lungă și rece, ne impresionează cu florile sale viu colorate la sfârșitul primăverii, promițând o vară caldă. Chiar și atunci când simțim că nu mai există nicio speranță, liliacul ne amintește să ne păstrăm credința și să îmbrățișăm renașterea.

De asemenea, reprezintă dragostea profundă. Aduce adesea un omagiu iubirii vechi sau pierdute și întruchipează doliul pe care îl trăim atunci când pierdem o persoană iubită.

În epoca victoriană, liliacul reprezenta văduvele și dragostea lor veșnică pentru răposații lor soți, precum și un gest pentru „prima lor dragoste”.

Un alt simbol este al încrederii.Când ai încredere în tine și în propriile tale capacități, poți obține aproape orice. Planta de liliac ne amintește să sărbătorim succesul nostru și să credem în eforturile și talentele noastre.

Rezistență

Deoarece trebuie să supraviețuiască iernilor lungi și temperaturilor sub îngheț, simbolizează rezistența în vremuri dificile. De fapt, pentru ca liliacul să înflorească în cele din urmă și să se laude cu florile sale superbe, are nevoie de vreme rece pentru ca mugurii lor să se maturizeze înainte de primăvară/vară. La fel ca liliacul, și noi trebuie să suportăm vremurile grele pentru a culege bucuria vremurilor bune. Viața este totul despre echilibru.

Tinerețe si Puritate

Liliacul (în special florile albe sau crem) întruchipează puritatea și inocența asociate tinereții. Multe culturi folosesc liliac pentru a reprezenta renașterea și viața nouă, care este strâns legată de tinerețe și inocență. Indiferent câți ani avem, toți purtăm acea puritate în noi.

Bucurie și liniște

Liliacul aduce un sentiment de pace și fericire.

Semnificație spirituală

Florile întruchipează puritatea, tinerețea și speranța. De fapt, mulți cred că floarea de liliac deschide chakra coroanei, care este asociată cu conexiunea noastră cu universul/tărâmul spiritual, precum și cu înțelepciunea, intuiția și unitatea.

Ocazii potrivite

Cu aspectul lor elegant, aceste flori versatile sunt potrivite pentru multe ocazii speciale, nunți, aniversări, sărbătorirea carierei, înmormântări.