Luna Căpșună 2026: Când poate fi observată pe cer?

În pofida poreclei sale, Luna din iunie nu va arăta roșie ca o căpșună. Numele său provine de la faptul că fructul se coace și este gata de cules în această perioadă a anului, în Statele Unite.

Numele lunilor pline și noi sunt folosite în mod tradițional pentru a urmări anotimpurile. Porecla Lunii pline din iunie provine de la triburile amerindiene algonquiene din nord-estul Statelor Unite, precum și de la popoarele Ojibwe, Dakota și Lakota.

Când va fi Luna Căpșună?

Luna Căpșunilor atinge apogeul luni, 29 iunie, la ora 19:57 ET, potrivit Almanahului Fermierilor Americani. Va părea plină cu câteva zile înainte și după atingerea apogeului, notează eu.usatoday.com.

Poreclele lunii, cum ar fi Luna roz din aprilie, Luna florilor din mai sau Luna căpșună din iunie, provin de la nativii americani, americanii coloniali și denumirile lunii de către culturile europene și din alte culturi.

Când să te uiți la Luna Căpșună

Deși Luna va atinge apogeul înainte de apusul soarelui în anumite zone, va arăta totuși plină, luminoasă și frumoasă noaptea, dacă vremea permite.

Pentru a obține cea mai bună vedere a lunii, verificați prognozele meteo locale pentru a vă asigura că nu vor exista nori sau furtuni.

Dacă intenționați să admirați stelele în noaptea cu lună plină, asigurați-vă că faceți următoarele:

-Verificați vremea și acoperirea cu nori din zona voastră pentru a vă asigura că condițiile sunt optime pentru a vedea luna

-Îmbrăcați-vă corespunzător, în funcție de vreme

-Folosiți spray anti-insecte pentru a evita mușcăturile de țânțari

-Aduceți o pătură, un sac de dormit sau un fotoliu rabatabil pe care să vă întindeți

Lista Lunilor pline rămase în 2026

-Luna Cerbului: Vârfuri 29 iulie, la 10:36 a.m. ET

-Luna Nisturionului (eclipsă parțială de Lună): Vârfuri 28 august, la 12:18 a.m. ET

-Luna Recoltei: Vârfuri 26 septembrie, la 12:49 p.m. ET

-Luna Vânătorului: Vârfuri pe 26 octombrie, la 00:12 ET

-Luna Castorului (superlună): Vârfuri pe 24 noiembrie, la 09:53 ET

-Luna Rece (superlună): Vârfuri pe 23 decembrie, la 20:28

