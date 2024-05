Mâncarea preferată a vedetelor. Ce mâncau în turnee Beatles, Rolling Stones sau Aretha Franklin

Potrivit cumvaplace.ro. presa de scandal este înnebunită după povești din culisele marilor concerte, unde muzicienii au nevoie și de mâncare și de băutură și de desert și de relaxare. Unii dintre ei au preferințe clare, cu meniu aproape fix, alții numesc doar generic tipul de mâncare: vegană, organică, tex-mex, italienească sau fiecare cum vrea. Iar preferințele lor culinare au rămas în istorie!

The Beatles nu mai au nevoie de introducere, într-un moment sau altul al vieții noastre probabil toți am fredonat vreunul dintre refrenurile lor. Cum bine știm, mare parte din viață și-au petrecut-o în turnee, pentru că au concertat în Marea Britanie, Statele Unite ale Americii, Europa și Australia. Într-un interviu cu John Lennon și Ringo Starr, la Stadionul Wembley, au povestit că de obicei aleg friptură, dacă ies în oraș. ”Friptură cu cartofi. Sau ouă cu cartofi. Fasole. Slănină. Pui.” La vremea respectivă, oamenii aveau preferințe culinare destul de clasice. Am descoperit că lucrurile s-au schimbat mult în timp.

Rolling Stones sunt un grup am putea spune mai neobișnuit. Chiar dacă vin tot din Anglia, nu seamănă deloc cu cei de la the Beatles. Nu doar pentru că se remarcau prin silueta lor, ci și prin modul de manifestare. Nicio secundă nu ți-l poți imagina pe Mick Jagger gras. Și nici frumos, dar asta e altă discuție. Și chiar dacă este greu de crezut, preferații lui erau Hot Dogs On the Rocks. Sigur că meniul le poartă numele, doar erau celebri: era compus din 10 frankfurteri cu 5 cartofi făcuți piure și fasole boabe. În farfurie, piureul era la bază, înconjurat de fasolea boabe, iar deasupra tronau cârnații feliați. Sună minunat, vrem și noi! Dar uitați de număratul caloriilor.

Barbra Streisand, celebra actriță și cântăreață americană născută în Brooklyn, New York, se pare că iubește mâncarea pe de-a-ntregul, de la hot dog până la fazan. Și poate acesta este motivul pentru care a și inventat o rețetă: înghețată de ness Barbra’s. Are așa: 24 de bezele, 1 cană lapte, 1 linguriță de cafea instant și frișcă rece. Bezelele (americane) se topesc în lapte pe foc, se adaugă nessul, se bate și se adaugă frișca, apoi totul se congelează. Barbra o prefera cu covrigei, se pare…

Simon & Garfunkel, duoul american celebru a căror piesă, Mrs. Robinson, sigur o auziți mai des decât credeți, pentru petrecerile cu prietenii au adaptat ca aperitiv un favorit din New York, Potato Pancakes, clătite cu cartofi. Rețeta pentru 4 porții sună așa: 4 cartofi, 1 ceapă, 100 g făină, 1 linguriță de sare, 200 ml lapte, 2 ouă. Se face un piure de cartofi cu lapte și se toacă ceapa, se adaugă oul, făina și sarea. Amestecul se pune cu lingura la prăjit în tigaie, cu unt sau cu ulei. Se rumenește pe o parte, apoi se întoarce. După ce sunt gata, se scurg pe prosop de bucătărie și se servesc cu smântână sau bacon , după preferință.

Aretha Franklin, The Queen Of Soul, Regina muzicii soul, iubea să gătească și povestea spune că ducea mâncare gata gătită la studio, în vase acoperite. Într-un interviu a povestit despre pasiunea ei culinară spunând că gătitul este pentru ea relaxant și creativ. “Am propriile mele preparate speciale – budincă de banane, înghețată de casă, coaste la grătar, șunci, quiche. Și ne-am cultivat propriile legume în grădină. Am învățat arta gătitului francez și am făcut deja câteva feluri de mâncare indoneziene și vieneze, așa că nu mă descurc rău. Fac totul: gumbo New Orleans, verdeață, șuncă, chilins, coaste și un sos grătar grozav afumat cu hickory.” Tot atunci și-a mărturisit și disperarea ce a cuprins-o înaintea unei emisiuni televizate pentru care a ținut cură de slăbire. Credea că înfometarea pentru a slăbi este un păcat și de moarte!

A vorbit la un moment dat chiar despre dorința ei de a scrie o carte de bucate pe care ar fi numit-o Switchin’ in the Kitchen. A dezvăluit și o rețetă: „Aretha’s Chicken Italiano”, un pui cu unt și rozmarin care sună absolut delicios!

