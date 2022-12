"Avatar: Drumul apei" - Box office sub așteptări

"Avatar: Drumul apei" a adunat aproximativ 435 de milioane de dolari în întreaga lume, a declarat distribuitorul Walt Disney, inclusiv 134 de milioane de dolari în Statele Unite și Canada.

Previziunile de dinaintea weekendului indicau un rezultat intern de cel puțin 140 de milioane de dolari pentru întoarcerea lui Cameron, care a durat zece ani, la povestea poporului albastru Na'vi de pe o lplanetă numită Pandora, și până la 500 de milioane de dolari la nivel mondial.

Deși cifrele au fost mai mici decât estimările, totalul global s-a clasat pe locul al treilea în topul celor mai mari deschideri de la Hollywood din perioada pandemiei COVID-19, potrivit Comscore.

Analiștii de box office au declarat că filmul avea șansa de a atrage un public familial numeros în perioada sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou, având o concurență redusă până în februarie.

"The Way of Water" este "construit pentru o durată mare, așa cum sunt aproape toate filmele lui James Cameron", a declarat Jeff Bock, analist senior de media la Exhibitor Relations Co. Publicul "s-ar putea să nu apară în weekendul de deschidere, dar va apărea în cele din urmă".

Studiourile împart vânzările de bilete cu cinematografele, iar Cameron a declarat că "Drumul apei" va trebui să adume 2 miliarde de dolari doar pentru a ajunge la profit. Disney nu a dezvăluit bugetul și costurile de marketing.

Filmul a fost lansat la 13 ani după ce primul episod a uimit publicul cu tehnologia de pionierat 3D. Filmul original "Avatar" rămâne campionul tuturor timpurilor la box office, cu 2,9 miliarde de dolari în vânzări de bilete la nivel mondial.

Tony Chambers, șeful distribuției în cinematografe la Disney, a declarat că se așteaptă ca "Drumul apei" să aibă vânzări puternice în perioada sărbătorilor și a precizat că performanțele sale ar trebui judecate după Anul Nou.

Continuarea a fost amânată de mai multe ori, în timp ce Cameron și co-scenariștii au elaborat o poveste care să fie spusă pe parcursul a patru filme suplimentare. Un al treilea episod din "Avatar" și o parte dintr-un al patrulea au fost deja filmate.

În "Drumul apei", actorii Sam Worthington și Zoe Saldana revin în rolul lui Jake Sully și Neytiri, 10 ani mai târziu, acum părinți a cinci copii. Viața lor liniștită este întreruptă atunci când Oamenii Cerului, oamenii, se întorc. Criticii de film au lăudat spectacolul vizual al filmului "Calea apelor", iar 94% dintre cumpărătorii de bilete au oferit o notă pozitivă pe site-ul Rotten Tomatoes.