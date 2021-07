Începând de astăzi, la Antena 1, Valentin Butnaru revine în echipa Observator 12

Valentin Butnaru, cel care alături de Olivia Păunescu şi Andreea Țopan a spus primul „Bună ziua!” din platoul Observator 12, în urmă cu mai bine de doi ani, revine la pupitru începând de astăzi, la Antena 1.

Valentin Butnaru, Olivia Păunescu și Andreea Țopan fac din nou echipă, începând de astăzi, la pupitrul Observator 12, la Antena 1, un altfel de format de știri, un jurnal modern ce combină relatarea evenimentelor principale ale zilei cu reportaje, interviuri și discuții în platou cu invitați de specialitate.

”Începând de astăzi, 00:00 devine 12:00 pentru mine! Mă reîntorc la programul pe care l-am început acum doi ani, împreună cu Olivia și Andreea, și care are un loc aparte în sufletul meu. Recunosc, îmi era dor de colegele mele, de echipa efervescentă de la Observator 12 și de brainstorming-urile legate de subiecte și invitați. Nu voi mai fi pasăre de noapte, va trebui să îmi mut plimbarea de prânz cu bicicleta mult mai devreme. În plus, e posibil să am parte, în sfârșit de mic-dejun la propriu, nu un surogat la ora 14. Lăsând gluma la o parte, aștept cu nerăbdare dinamica pe care o aveam cu ceilalți colegi ai mei și cu invitații. E un alt ritm, e un alt gen de provocare, dar vorbim despre același produs profesionist și îndrăgit: Observator”, a declarat Valentin Butnaru.

De mai bine de doi ani, în fiecare zi, la Antena 1, Observator 12 aduce un nou concept de jurnal de știri în România, în care informațiile de actualitate continuă cu o serie de materiale în zona de infotainment, precum cele de lifestyle, beauty, sănătate, sport, muzică, social media și nu numai.