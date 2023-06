Iustin Cîmpeanu a ieșit din competiția Chefi la cuțite în locul lui George Borșaru. Diseară, echipele se întrec în mixuri de culori cuceritoare pentru un juriu alcătuit din pictori

După battle-ul câștigat de tabăra lui Florin Dumitrescu, la proba eliminatorie cea mai slabă farfurie i-a aparținut lui George Borșaru, din echipa lui Sorin Bontea. Dar anunțul făcut de Iustin Cîmpeanu a dat totul peste cap. Diseară, competiția continuă cu o probă culinară la care impresia artistică va cântări mult.

Difuzată de Antena 1 aseară, în intervalul 20:29 – 23:59, ediția Chefi la cuțite de aseară s-a impus ca lider de audiență pe toate targeturile. Astfel, pe tronsonul publicului comercial cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, emisiunea a obținut o audiență medie de 7.9 puncte de rating și o cotă de piață de 28.5%, în timp ce următorul clasat, Pro TV, înregistra 5.9 puncte de rating și o cotă de piață de 21.1%. Și la orașe, emisiunea a fost prima opțiune a telespectatorilor, cu 8 puncte de rating și 23.5% cotă de piață, Pro TV situându-se pe locul secund, cu 5.2 puncte de rating și 15.2% cotă de piață. La nivelul întregii țări, Chefi la cuțite a ocupat primul loc în topul audiențelor, cu 7.5 puncte de rating și 22% cotă de piață, în timp postul aflat pe locul doi, Pro TV, a obținut 5.9 puncte de rating și 17.3% cotă de piață. În minutul de aur 22:06, emisiunea a fost urmărită de peste 2 milioane de telespectatori.

Ieri seară, cele trei echipe s-au întrecut într-o probă cu o provocare nouă în show-ul culinar: au avut de reprodus rețetele prezentate de trei Chefi cunoscuți pentru publicul show-ului culinar, Cătălin Petrescu, Iosif Ștefănescu și Ștefan Popescu. Victoria detașată i-a revenit echipei conduse de Florin Dumitrescu, dar paradoxul serii a fost că tocmai tabăra câștigătoare s-a despărțit de un om la finalul ediției. Astfel, după proba eliminatorie, cea mai slabă farfurie i-a aparținut lui George Borșaru, concurentul lui Chef Bontea. Însă Iustin Cîmpeanu, care făcea parte din echipa lui Chef Dumitrescu, a decis să se retragă din competiție, explicându-și hotărârea într-un moment emoționant. ”Am dat de o echipă cu care am făcut chestii foarte tari aici, la Chefi la cuțite. Însă cariera mea este de muzician. Faptul că nu am mai putut să mă ocup de muzică m-a afectat. Sunt foarte obosit, pentru că trebuie să muncesc în paralel pentru album, concerte, turneu, mă simt extenuat”, și-a motivat decizia Iustin. ”M-am speriat de felul în care m-am simțit azi, nu aș vrea ca cineva să treacă prin asta. Așa că trebuie să mă opresc și, făcând asta, îl voi înlocui pe George, ieșind din concurs. Emisiunea aceasta a însemnat pentru mine prietenii incredibile, oameni minunați în jurul meu, lecții culinare, momente dificile, dar și multe bucurii. Iar una dintre ele este că am salvat pe cineva”. ”Iustin acum își construiește cariera, așa că nu e timp de dormit. El, după ce pleca de la platou, lucra până dimineața la studioul de înregistrări”, a spus Florin Dumitrescu, înțelegând hotărârea lui Iustin. ”În momentul acela m-a lovit în moalele capului. Care erau șansele ca Iustin să spună acum că nu mai poate? Putea face asta ieri sau mâine”, a fost reacția lui George, uluit și foarte emoționat. Astfel, Iustin a ieșit din concurs în locul lui George Borșaru, care a trecut în echipa lui Chef Dumitrescu.

În această seară, cele trei echipe intră într-un nou battle – iar de data aceasta, George Borșaru va purta tunica echipei gri. Așadar, frații Borșaru luptă din nou unul împotriva celuilalt, Florin Borșaru făcând parte din echipa lui Chef Bontea. ”Nu m-aș fi gândit o secundă că se va întâmpla asta. Dar acum am intrat în echipa gri și voi fi trup și suflet pentru gri, nu există altă opțiune”, a declarat George.

Cele trei echipe își vor exploata din plin talentul artistic în această seară. Battle-ul cu numărul 11 va aduce un mix cuceritor de culori în farfuriile care vor fi jurizate de cei mai potriviți degustători pentru această probă: este vorba despre un juriu alcătuit din pictori. Așadar, pe lângă gust, estetica farfuriei va cântări mult – dar și respectarea paletei de culori care îi va reveni fiecărei echipe. Dincolo de tema confruntării gastronomice, tabloul din bucătăria Chefi la cuțite va avea și nuanțele pale, dar amenințătoare ale unei noi amulete și roșul puternic al butonului de alarmă. Chef Sorin Bontea a mai pregătit o lovitură! ”E o amuletă grea, care încurcă o echipă!”, a fost reacția lui Chef Dumitrescu. Urmează, așadar, încă o seară agitată la bancurile de lucru ale show-ului culinar, difuzat de Antena 1 și pe AntenaPLAY, în seara aceasta, de la 20:30.

