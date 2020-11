NO.MAD Talks deschide discuția despre provocările creatorilor de conținut pe 23 noiembrie, la cea de-a treia ediție a evenimentului online Pandemia. Made Me Do It

După ce a dat cuvântul freelancerilor și antreprenorilor care și-au împărtășit lecțiile învățate în pandemie, NO.MAD Talks abordează nișa creatorilor de conținut la Pandemia Made Me Do It 3.0, eveniment online care va avea loc pe 23 noiembrie, de la 18:30, online. Cinci reprezentanți ai publicațiilor și trei bloggeri vor povesti despre provocările întâmpinate în 2020 într-un format nou de discuție.

Despre strategie editorială, psihologia cititorilor și adaptarea la schimbarea de paradigmă

În 2020, meniul de conținut editorial al publicațiilor din România a suferit schimbări importante, în nevoia de a fi alături de cititorii lor în noul context și în provocarea de a păstra linia editorială. Care au fost subiectele care au avut cel mare impact și cele retrase, despre reacția cititorilor, spinoasele aspecte financiare și planurile de viitor povestesc Alina Aliman, redactor – șef al A List Magazine, Irina Markovits, editor șef și Clementina Anghelache, publisher la Psychologies România, Ioan Big, publisher la Zile și Nopți și Anda Docea, jurnalist la Dilema Veche.

Conținutul aduce comunitatea sau comunitatea determină conținutul?

La al doilea panel al evenimentului Pandemia Made Me Do It 3.0 se va aborda strategia de conținut pe nișe și vor răspunde la întrebări Ovidiu Mureșanu, creator The Stories of O și blogger (http://www.ovidiumuresanu.com/), Mihaela Sava, blogger culinar (https://laprajiturela.ro/) și Cristina Oțel, trainer, Life Design Coach și blogger (https://www.cristinaotel.ro/). Cei trei invitați vor povesti despre cum și-au adaptat conținutul, despre ce au comunicat cu publicul lor și ce idei noi au dezvoltat.

Evenimentul va avea loc online, pe Zoom.