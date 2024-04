Noutățile lunii aprilie în AntenaPLAY

Simte viteză și emoție în AntenaPLAY

Luna aprilie marchează o etapă palpitantă în calendarul Formulei 1, plin de entuziasm, adrenalină și viteză. Circuitele legendare pe care se desfășoară cursele acestei luni - de la serpentinele sofisticate ale circuitului Japoniei, cu provocările sale tehnice, până la îndrăgitul și lipsitul circuit din China, care testează limitele piloților. În fruntea plutonului, piloții care domină scena actuală, campionul Max Verstappen, fenomenul în ascensiune Charles Leclerc și surprinzătorul Lando Norris, se pregătesc de o luptă pentru supremație care promite să țină fanii pe marginea scaunelor. Acești piloți excepționali, alături de colegii lor, vor transforma fiecare cursă într-un spectacol al vitezei, unde fiecare viraj și fiecare secundă contează.

Filme și seriale noi în AntenaPLAY

Aprilie aduce pe AntenaPLAY o călătorie cinematografică. Abonaţii sunt invitaţi să descopere Triangle of Sadness, o satiră elitei sociale, recunoscută global prin premii și nominalizări prestigioase, Caravaggio's Shadow, o poveste captivantă inspirată de viața celebrului artist, și It Lives Inside, un thriller supranatural care ȋi va ține în suspans. Tot ȋn luna aprilie, pe AntenaPLAY intră și El buen patron, o comedie savuroasă cu Javier Bardem in rolul principal, un film cu 34 de premii si peste 48 de nominalizari, Falcon Lake, un film cu 8 premii și peste 21 de nominalizări, dar și The Pod Generation, un film premiat, cu Emilia Clark și Chiwetel Ejiofor în rolurile principale.

Delightfully Deceitful, Parot sau Povești nespuse sunt doar o parte dintre serialele captivante cu care abonaţii AntenaPLAY se vor putea delecta ȋn luna aprilie.

Ai sport în AntenaPLAY

Formula 1, Cupa Mondială de haltere, Campionatul Mondial de Hochei, Serie B, Liga Portugal sau Liga Campionilor Asiei sunt cele mai importante competiţii care pot fi urmărite în aprilie, în AntenaPLAY.

Formula 1 va continua cu două Grand Prix-uri care pot relansa lupta pentru supremaţie: Marele Premiu al Japoniei (5-7 aprilie) şi Marele Premiu al Chinei (19-21 aprilie).

Cupa Mondială de haltere

Cupa Mondială de haltere se desfăşoară în perioada 1-11 aprilie, în Thailanda. La startul competiţiei se află şi trei sportivi români.

Campionatul Mondial de Hochei, Divizia 1, Grupa A 28 aprilie - 4 mai

Campionatul Mondial de Hochei, Divizia 1, Grupa A se va desfăşura în AntenaPLAY, în perioada 28 aprilie - 4 mai. De asemenea, în luna aprilie, România va disputa două meciuri, cu Italia (28 aprilie) şi cu Slovenia (30 aprilie).

Semifinalele Cupei Franţei, în AntenaPLAY

Semifinalele Cupei Franţei se vor desfăşura live în AntenaPLAY, pe 2 şi 3 aprilie. Lyon - Valenciennes (2 aprilie, 21:45) şi PSG - Rennes (3 aprilie, 22:10) sunt meciurile care vor decide finalistele Cupei Franţei.

Semifinalele Ligii Campionilor Asiei

Semifinalele Ligii Campionilor Asiei se vor desfăşura în luna aprilie, atunci când se vor afla cele două finaliste.

4 etape din Liga Portugal

Luna aprilie aduce alte patru etape din Liga Portugal, dar şi câteva derby-uri spectaculoase, precum Sporting - Benfica (6 aprilie, 22:30), Benfica - Braga (27 aprilie. 20:00) sau Porto - Sporting (28 aprilie, 22:30).

5 etape din Serie B

Luna aprilie propune şi următoarele cinci etape din Serie B, acolo unde românii de la Parma, Man şi Mihăilă, luptă pentru promovarea în Serie A.

Două gale de box, în AntenaPLAY

Tot în luna aprilie, fanii luptelor se pot delecta cu două gale de box: cea tribut a lui Mevy Boufoudi pentru Wilfried Florentin (13 aprilie) şi gala de pe 27 aprilie de la Vendome.

AntenaPLAY oferă abonaților 13 canale LIVE, emisiuni TV în ediții integrale, conținut exclusiv și producții originale, zeci de filme românești premiate la cele mai importante festivaluri internaționale, competiții sportive, LIVE exclusiv, pentru toți iubitorii sportului, animații pentru cei mici și știri de ultima oră.

Aplicația AntenaPLAY este disponibilă pe toate dispozitivele: smartphone, smart TV, PC, tabletă și laptop. AntenaPLAY este singurul loc în care se pot urmãri edițiile integrale din emisiunile produse de Antena TV Group, din orice colţ al lumii şi de pe orice dispozitiv.