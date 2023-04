Duminică, de la 20:00, Antena 1: Romică Țociu și Cornel Palade, în premieră pe scena iUmor

În cadrul galei speciale iUmor din seara de Paște, Romică Țociu și Cornel Palade vor urca pentru prima dată pe scena show-ului de umor de la Antena 1. Celebrul cuplu umoristic le-a oferit tuturor celor aflați pe platoul de filmare câte o terapie prin comedie. Anunțul că anul acesta împlinesc 33 de ani de când performează împreună i-a emoționat pe jurați. Ce glume despre masa de Paște au pregătit cei doi actori, ce mărturisiri sincere și-au făcut la finalul numărului și declarațiile juraților iUmor din timpul momentului lor, telespectatorii le pot vedea duminică, începând cu ora 20:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Romică Țociu și Cornel Palade au pășit pe scena iUmor cu cele mai bune glume despre cum se desfășoară uneori masa tradițională de Paște sau despre prietenie şi au avut și replici despre Dorian Popa și Marcel Pavel. „Am vrut să-mi iau miel… au scumpit carnea de miel de zici că este vacă japoneză. Ca să iei o bucată de drob, trebuie să faci credit la bancă. Am făcut C.A.R.“, a spus Cornel Palade, iar bunul său prieten l-a sfătuit astfel: „Ai răbdare, Cornele! Nu te înfuria, că au băgat programul «Primul miel» - îți dă mielul în rate. Și… până la urmă ce ai făcut?“. Ulterior, comediantul născut în județul Bacău a continuat: „Am luat inelele lu’ nevastă-mea și le-am dus la amanet. Se uita tipul de acolo la mine, de zici că eram un infractor și îmi zice: «Dumneata cine ești?», iar eu îi răspund: «Stăpânul inelelor. Cine să fiu?!?»“.

În timpul numărului de umor, Romică Țociu a dezvăluit că formează un cuplu umoristic împreună cu Cornel Palade de 33 de ani. După ce au simulat o ceartă puternică, cei doi actori și-au făcut declarații de recunoștință în versuri. „Vreau să spun, deși, se vede – emoția mă sugrumă, că despărțirea de Cornel nu poate fi decât o glumă. Dincolo de faimă, de turnee, dincolo de orice bani, eu îl iubesc pe omul ăsta de vreo 33 de ani“, a declarat Romică Țociu, iar Cornel Palade a adăugat: „M-ai emoționat! Am fost un cuplu amuzant, dar am avut ceva de spus mereu. Au fost momente bune, au fost momente când ne-a fost și greu. Dar dincolo de toate, vă jur că orice glumă ar putea să spună, el e perechea mea și tot ce am realizat a fost doar împreună“.

„Romică Țociu și Cornel Palade sunt doi oameni care au făcut milioane de oameni să râdă acum și altă dată“, a declarat Cheloo în timpul testimonialului. Pe lângă îndrăgitul cuplu umoristic, în seara de Paște, pe scena iUmor vor performa: Radu Pietreanu, Marcelo Cobzariu, Lolrelai, Teo Ioniță, Cosmin Natanticu și Dragoș Mușat, aka Tetelu, Piticu și grupul său de dansatori, formațiile Azur și Generic, dar și artiștii de la Taraful de la Vărbilău. Terapiile prin comedie pregătite de invitați, însă, și momentele musicale de excepție, telespectatorii le pot urmări duminică, de la 20:00, în cadrul ediției speciale iUmor, difuzată pe Antena 1 și AntenaPLAY.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹