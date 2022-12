Ei sunt cei 11 finaliști care se vor confrunta în marea gală Stand-Up Revolution, în cadrul căreia se va desemna câștigătorul sezonului 2

Care sunt materialele senzaționale pregătite de cei 11 finaliști și cum vor fi surprinși jurații și prezentatorii, telespectatorii pot să afle vineri seara, de la ora 23:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. În plus, publicul este cel care va decide cine va pleca acasă cu premiul în valoare de 20.000 de euro și trofeul singurei emisiuni televizate de stand-up din România. Tot ce trebuie să facă este să trimită SMS la 1313 cu numele favoritului, așa cum va apărea scris pe ecran în timpul finalei Stand-Up Revolution.

În timp ce Maria Popovici și Costel au câte un singur finalist, pe Mirel Popinciuc, respectiv Johny Romano, ceilalți jurați au mai mulți concurenți cu care intră în bătălia pentru premiul de 20.000 de euro și trofeul show-ului de stand-up. „10 stand-up-eri și concurentul meu – un băiat pe care îl cunoaștem de undeva! Asta o să fie finala pentru mine“, a exclamat Costel. Johny Romano i-a surprins pe toți cu roast-ul pe care i l-a făcut lui Mădălin Cîrje. „Fratele meu, iartă-mă că sunt pe capul tău. Nu știu de ce mă uit în sus ca și cum ai murit… Ți-am spus că o să fiu pe capul tău toată viața, pentru că te-ai luat de pantofii mei“, spune cântărețul, stârnind hohote de râs în platoul de filmare.

Zâmbetele sunt prezente și în momentul creat de concurentul Mariei Popovici. „Mamaia mea avea o vorbă: «Când două florărese se bat, al treilea ești tu și le furi florile». Bine, nu era neapărat o vorbă din popor, cât instrucțiuni concrete pentru mine, știi?!? «Mirele, mâine, când mergem în piață, cât timp mă iau eu de păr cu Sandokana, ‘să ciupești’ și tu crizantemele de la ea, de îmi plac mie mult și nu mi le aduc ăștia niciodată». Practic, eu, la opt ani, am învățat ce înseamnă presiunea. Voi știți câtă presiune e pe un copil de opt ani care trebuie să fure crizanteme, el neștiind neapărat care sunt crizantemele?!?“, a explicat Mirel Popinciuc, amuzat și el de cele povestite.

Teodora Nedelcu și Sorin Șetreanu sunt în echipa lui Teo, iar el are mare încredere în materialele pe care aceștia și le-au pregătit pentru ultima bătălie a competiției. „Mi se pare oribil unde s-a ajuns cu jignitul și cât de ușor am ajuns să jignim oamenii. Săptămâna trecută, am fost oprită de poliție, se uitau la actele mele, după aceea, s-au uitat la fața mea și au zis: «Mamă! Dar cât alcool ai băgat mă, fată?!». Și… am fost la modul: «Jesus! Acum, dacă sunt urâtă, nu trebuie să mă faci și boschetară! Pentru că, eu, dacă te-am văzut pe tine că ești polițist, n-am început cu ironia – să te întreb dacă ai citit ‘Crimă și pedeapsă’ a lui Dostoievski»“, spune Teodora Nedelcu în numărul prezentat în finală.

Vio are trei concurenți care au ajuns în ultima etapă a show-ului de stand-up: Dan Birtaș, George Dumitru și Florin Gheorghe. „Era foarte palpitant la început! De fiecare dată când ieșeam în oraș, ne întâlneam întâmplător cu motocicliști din trecutul ei. Tot timpul era altul, tot timpul numele lui era: «Un prieten vechi, liniștește-te!». Dar anii au trecut și simt că ne-am schimbat amândoi puțin. Eu am început să merg la psiholog, încă aștept să-mi iasă rezultatele și ne-am și căsătorit” spune Dan Birtaș în numărul pregătit de el, explicând care a fost motivul pentru care ar fi decis să se însoare.

Ioana State, Mădălin Cîrje, Mario Nistor și George Mesaroș sunt cei patru finaliști pe care Dan Badea a pariat! „Încă există oameni care se miră că femeile nu se pricep la mașini. A mers zilele trecute un prieten cu mașina mea și mi-a zis la un moment dat: «Trebuie să-i faci geometria» și i-am spus: «Du-te, mă, de aici, că am făcut-o în clasa a VII-a». Nu mă pricep, eu știu să-i bag benzină, atât! M-a costat câteva sute până să-mi dau seama că motorina și benzina nu înseamnă același lucru… Eu, când auzeam de diesel, mă gândeam la actorul acela din filmul Furios și Iute“, a glumit Ioana State în timp ce platoul de filmare răsuna de râsete.

Care dintre concurenți va obține trofeul sezonului 2 Stand-Up Revolution, ce jurat va câștiga interesantul concurs dintre ei și ce alte surprize vor urma telespectatorii vor descoperi în marea finală Stand-Up Revolution, difuzată vineri, începând cu ora 23:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹