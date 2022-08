Surprize mari în următoarele ediții Splash! Vedete la apă! 4 concurenți se vor califica în finala săptămânii, iar alți 2 vor fi readuși în concurs cu ajutorul unor wild card-uri

Diana Sar, Otniela, Alina Petre, Jorge, Dima Melnic și Tiberiu Balica sunt curajoşii pe care telespectatorii îi vor putea urmări vineri, de la 20:30, la Antena 1. Dintre ei, doar doi se vor califica în finala săptămânii, difuzată duminică, de la 20:00, la Antena 1, iar din gala de sâmbătă vor fi aleși alți doi finaliști de jurații „Splash! Vedete la apă“.

„Celor patru finaliști li se vor alătura doi concurenți pe care juriul, atenție, voi îi veți alege… din concurenții care au fost deja la «Splash!»“, le-a spus Răzvan Fodor juraţilor Splash! Vedete la apă, iar Monica Bîrlădeanu a completat: „Care au impresionat, care merită a doua șansă și care merită văzuți din nou!“.

Clara Gherase și Cosmin Natanticu sunt primii jurați care își vor folosi wild card-urile în cadrul acestui sezon. „Am un concurent care a demonstrat că a fost curajos sau curajoasă, veți vedea. Nu prea i-a reușit săritura atât de bine și am vrut să îi mai dau o șansă, pentru că merită! Veți vedea că merită din plin!“, a declarat Clara Gherase. Pe de altă parte, Cosmin Natanticu are mai multe opțiuni – „Eu am vreo patru, dar, trebuie să mă opresc la unul“, a precizat juratul.

Ce vedete vor primi o nouă șansă ca să lupte pentru câștigarea premiului de 10.000 de lei, dar și cine sunt finaliștii din cele două zile de calificări, telespectatorii pot afla urmărind galele din această săptămână ale emisiunii „Splash! Vedete la apă“. Ele vor fi difuzate vineri, de la 20:30, iar sâmbătă şi duminică, de la 20:00.

La fel ca în sezoanele trecute, va fi prezent și cuplul comic format din Paula Chirilă şi Romică Ţociu – cei doi se vor asigura că atât cei prezenți pe platourile de filmare, cât și cei de acasă își vor lua doza necesară de zâmbete/serotonină.

De asemenea, Claudia Tiu, Cătălin Cozma și Bogdan Ioniță sunt cei trei antrenori de la „Splash! Vedete la apă“ care îi vor ajuta pe concurenți să își perfecționeze salturile, dar și să își învingă fricile.