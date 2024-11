Vot pentru Casa Albă! Democrația mondială, la răscruce! Americanii merg la urne pentru a-și alege noul președinte Corespondețe speciale Observator din SUA. Kamala Harris şi Donald Trump, în ultima zi de campanie

"De 4 zile sunt în America, iar divizarea între electori este puternică. De o parte democrații, de cealaltă republicanii. "Neliniștea" de pe prima pagină a ziarelor se simte și atunci când discuți cu oamenii de aici. Tensiune este și în rândul românilor care trăiesc visul american. Nici unul dintre cei doi candidați nu conduce detașat, așa că starea de incertitudine crește în mod constant. Viitorul democrației mondiale se scrie acum, iar pentru toți jurnaliștii care transmit de aici este un moment de referință. Liderul de la Casa Albă, oricine ar fi el, este omul în jurul căruia gravitează șefiii de stat și de guverne de pe întreaga planetă. Și asta se vede cel mai bine la summit-uri și întâlniri. Toți vor să fie cât mai aproape de "liderul lumii libere". Cine va fi următorul șef de la Casa Albă? Cum va arăta democrația în noua eră? Sunt răspunsuri pe care le așteptăm cu toții, oriunde în lume ne-am afla." - Bianca Iacob, jurnalist Observator





Informații de ultimă oră despre alegerile din SUA, opinii de la analiști politici, dar și detalii despre sistemul electoral american, candidați, sondaje, prezența la vot, precum și rezultatele pe state, alături de statistici importante se văd în direct la Observator Antena 1. Poveștile românilor care votează în SUA sunt în prim-planul reportajelor Observator.



Dragoş Sprânceană a plecat din România în urmă cu 25 de ani şi este un susţinător al candidatului republican. Are un iaht pe care l-a decorat cu steaguri pro-Trump şi chiar o statuie a miliardarului. Fostul preşedinte chiar s-a fotografiat cu mama lui. Pentru el, alegerile sunt cruciale. Are o companie cu peste 300 de angajaţi şi 250 de camioane ce transportă marfă de la un capăt la altul al Statelor Unite.



Alina Vandenbergh a emigrat peste Ocean acum 17, imediat după ce a terminat studiile. Are o companie în domeniul tehnologiei evaluată la 6 miliarde de dolari. A început să se implice în politică de teamă. A fondat asociaţia Women in Tech For Harris şi, împreună cu mai mulţi voluntari, a reuşit să strângă 120.000 de dolari pentru campania democratei Kamala Harris.



Iasmina Hill, românca din Timișoara măritată cu administratorul Statuii Libertății, despre tensiunea din țară: "Nu am văzut așa ceva în viaţa mea". Ea se numără printre cei peste 74 de milioane de americani care au votat anticipat.





Jurnalistul Observator Antena 1 Bianca Iacob va transmite rezultatul votului pentru Casa Albă în direct de la Washington DC, capitala democrației americane.



Toate materialele sunt disponibile și pe https://observatornews.ro/articole-despre/alegeri+sua+2024/





OBSERVATOR. Despre oameni. Știrile așa cum trebuie să fie

https://observatornews.ro/

https://www.facebook.com/ObservatorAntena1

https://www.instagram.com/observatorantena1/?hl=en

https://www.tiktok.com/@observatorantena1?lang=en