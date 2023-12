2024 să fie cu noroc! Ce ce se face și ce nu se face în noaptea de Revelion

Dar ce? Pește la cuptor? Curcan umplut cu castane? Rață cu portocale ori friptură de gâscă? Sau poate vită ori vânat… Ce se potrivește cel mai bine pentru a sărbători cum se cuvine un nou început?

Potrivit cumvaplace.ro, pe lângă preferințele personale și gusturile fiecărei familii, tradiția vine și ea să ne tragă de mânecă. Unii ar spune că e o presiune suplimentară, alții că e o glumă cu superstițiile astea iar unii pur și simplu s-ar putea bucura de niște soluții.

Oricum ați privi situația, haideți să vedem cum e cu tradiția asta a ceea ce se face și nu se face de Revelion pentru a avea noroc în anul care vine. Sau măcar să nu tentăm prea tare soarta!

Ca urmare, nu e recomandat să mâncăm pui sau găină, pentru că se zice că așa cum ele au obiceiul să scurme și să împrăștie totul, așa riscăm și noi să ne împrăștiem bunăstarea ori norocul. Dar dacă ne place carnea de pasăre și era prima pe lista noastră cu rețete de Anul Nou, putem încerca o friptură de gâscă. Motivul? Simplu: așa cum trece gâsca prin apă, așa am putea și noi trece prin greutățile din anul următor, adică fără să ne udăm prea tare. Cam același lucru și cu peștele! Dacă era pe lista de Revelion, lăsați-l acolo și găsiți cea mai bună rețetă, pentru că așa veți trece prin tot ce vă așteaptă în anul care vine: cu ușurință, ca peștele prin apă. Sau cel puțin așa se spune! În plus, în unele culturi peștele este și simbolul abundenței.

Mai este o pasăre recomandată în popor. Nu știm să vă spunem de ce, dar curcanul este considerat ”cu noroc”, așadar își poate găsi loc cu ușurință în meniu.

Și tot avuție și noroc ne-ar putea aduce și porcul, nu degeaba avem toate pușculițele în formă de purceluș. Și poate are un sâmbure de adevăr și expresia ”noroc porcesc”… deci puteți rămâne într-o zonă de confort și de Revelion, fără prea mari chinuri la pregătirea meniului. Noi am încercat această friptură de Crăciun, a fost minunată așadar o recomandăm cu căldură.

Cât despre garnituri… aici este ceva mai simplu. Tot ceea ce are bob rotund este considerat de tradiție cu noroc, aducător de abundență. Așadar, mazărea e numai bună. Sigur, și fasolea, dar e totuși Revelionul!

Legate de ideea de prosperitate sunt și verdețurile, așa că nu greșiți dacă strecurați în meniu și o salată de crudități. În plus, îl veți face fericit și pe doctorul casei.

Știm că fructele nu este bine să le mâncăm după masă, pentru că intră într-un conflict digestiv cu restul mâncărurilor, dar trebuie să strecurăm pe undeva niște struguri. Poate la platoul de brânzeturi. Pe scurt, ideea e să mâncăm nici mai mult, nici mai puțin decât 12 boabe de strugure, dacă vrem să avem un început dulce și un an cu sănătate. Obiceiul este destul de recent la noi, însă are o istorie îndelungată în Spania și America Latină. Strugurii sunt simbolul belşugului, nu ne poate strica.

În general, se spune că fructele rotunde simbolizează sănătatea şi vitalitatea. Sunt perfecte, rotunde și strălucitoare, iar forma sferică a acestora este asociată cu șansele de perpetuitate a lucrurilor bune din viața voastră. Citricele și merele sunt și ele foarte potrivite în peisaj, ca urmare. Iar dacă vreți să vă măriți familia în anul care vine, vă doriți un copil, rodia este simbol al fertilității, ar putea să fie o idee bună, pe masa de Revelion. Oricum e bună la gust și arată bine în salata de crudități pomenită mai sus.

Dacă partea cu ce e bine sau nu e bine să mâncăm în noaptea de Anul Nou este cât de cât lămurită, mai rămân câteva superstiții legate de ce purtăm. Pe noi și la noi.

Se zice că roșul aduce noroc în dragoste iar lucrurile noi ar fi un imbold pentru mai multe lucruri noi și de preferat bune, să vină în anul următor. În buzunare bine ar fi să avem ceva bani, să știe unde să ajungă și cei pe care ni dorim în plus. Și ca să vină și să nu plece banii ăștia, ar fi bine să încheiem anul fără datorii. Asta cu siguranță este o invenție a celor care dau, nu a celor care iau. Toți ne-am dori să scăpăm de datorii, dar ratele de-aia au fost inventate, să le plătim în timp. Și avem timp pentru ele în anul următor. Dar dacă am rămas datori cu o vorbă bună, asta este o datorie bine de plătit cât mai repede. Chiar dacă ne aduce doar liniște, este neprețuită!

Cât despre pocnitori și artificii… au și ele o legendă. De data aceasta atât de veche încât i-am și uitat originile. În multe locuri din lume se crede că în cele 12 zile de Crăciun, care cuprind și noaptea dintre ani, spiritele se pot întoarce pe pământ. Iar cele rele trebuie alungate: cu foc și cu zgomot puternic. Noi nu mai aprindem focuri mari în cetăți, însă aruncăm cu petarde și luminăm cerul cu artificii.

A mai rămas un singur lucru de făcut. E miezul nopții. Puneți-vă o dorință și deschideți geamurile. Să intre Anul Nou, să se ducă cel vechi și să se împlinească visele!

La mulți ani!