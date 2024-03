25 de celebrități despre care au fost la închisoare

Mark Wahlberg

În aprilie 1988, fostul rapper, în vârstă de 16 ani la acea vreme, a comis o serie de atacuri brutale motivate rasial asupra a doi bărbați vietnamezi. Ulterior, Wahlberg a fost condamnat pentru agresiune și condamnat la 2 ani de închisoare, pedeapsă din care avea să-și execute mai puțin de 2 luni. El și-a cerut scuze în mod public pentru acțiunile sale în 2006, și în 2014 a cerut grațierea pentru condamnările sale. Wahlberg și-a anulat ulterior cererea de clemență în urma unei controverse publice în legătură cu moțiunea.

Martha Stewart

Ea a declanșat o frenezie media în iunie 2003, după cele 9 capete de acuzare legate de rolul ei în cazul tranzacționării acțiunilor ImClone. Stewart a fost mai târziu condamnată pentru 4 capete de acuzare, de obstrucționare a justiției și minciună în fața anchetatorilor, ceea ce a dus la o perioadă de 5 luni într-o unitate corecțională din Virginia de Vest. În pofida acestui fapt, ea a reușit să-și revendice și să-și reabiliteze imaginea de perfecțiune după eliberarea din martie 2005.

Khloé Kardashian

Khloé Kardashian a fostcondamnată la închisoare în 2008, în urma încălcărilor de probațiune, ca urmare a arestării ei din 2007 pentru condus sub influența alcoolului. În ciuda faptului că a fost condamnată la 30 de zile, ea a fost eliberată la doar 3 ore de la încarcerare din cauza supraaglomerării închisorii.

Zsa Zsa Gabor

În 1989, după ce a fost oprit pentru o încălcare a normelor rutiere în Beverly Hills, actrița de origine maghiaro-americană l-a pălmuit pe polițistul care o oprise. După ce a refuzat munca în folosul comunității printr-un acord, ea a fost condamnată la 3 zile de închisoare, în perioada din 27 - 30 iulie 1990.

Wesley Snipes

După ce nu a raportat și nu și-a plătit impozitele pe venit în perioada 1999 -2004, guvernul SUA l-a acuzat, și ulterior condamnat, pentru nerespectarea intenționată de depunere a declarațiilor federale de impozit pe venit. Hotărârea a dus la o pedeapsă de 3 ani de închisoare, pe care Snipes a început să o execute în decembrie 2010 la o unitate corecțională din Pennsylvania. A fost eliberat din închisoare în aprilie 2013, fiind în arest la domiciliu până în iulie 2013.

Tim Allen

În octombrie 1978, cu mai bine de un deceniu înainte de a ajunge faimos în rolul principal din Home Improvement, Allen a fost arestat într-un aeroport pentru posesia a 650 de grame de cocaină. El a reușit să evite închisoarea pe viață printr-un acord în care a furnizat federalilor numele altor dealeri, în schimbul unei pedepse reduse de 3-7 ani. Actorul din The Last Man Standing avea să fie eliberat condiționat în iunie 1981, după ce a ispășit peste 2 ani din pedeapsă.

Mike Tyson

Fost boxer și actual pasionat de porumbei, Mike Tyson a fost arestat în iulie 1991 după ce a violat o fată de 18 ani într-o cameră de hotel din Indianapolis. Campionul la categoria grea a fost condamnat în februarie 1992, și ulterior condamnat la 6 ani într-o unitate corecțională federală, pedeapsă din care a executat mai puțin de jumătate. Ca urmare a condamnării sale, legea federală i-a impus lui Tyson să se înregistreze ca infractor sexual de gradul II pentru tot restul vieții sale.

Sean Penn

În 1987, în timp ce juca alături de Robert Duvall în filmul „Colors”, Sean Penn a avut o criză de furie în care a dat de mai multe ori un pumn partenerului său. Actorul a fost condamnat pentru agresiune, în iunie a aceluiași an, și ulterior a ispășit 33 de zile, dintr-o pedeapsă de 60 de zile de închisoare.

Mike Sorrentino

După succesul masiv al Jersey Shore, Sorrentino a devenit a doua vedetă de reality shoow, cu cele mai mari câștiguri în 2010, care depășeau 5 milioane de dolari, pe locul doi după Kim Kardashian. În septembrie 2014, Sorrentino s-a aflat într-o „situație” litigioasă, după ce a fost acuzat de fraudă fiscală pentru că nu a plătit impozitul pe venit pentru circa 8,9 milioane de dolari în câștiguri.

Acuzații suplimentare de evaziune fiscală au fost aduse împotriva vedetei de televiziune în aprilie 2017, ceea ce a făcut ca acesta să accepte un acord, în ianuarie 2018, pentru o acuzație de evaziune fiscală. S-a prezentat la o unitate corecțională din New York, în ianuarie 2019, pentru a finaliza o pedeapsă de 8 luni de închisoare, fiind ulterior eliberat, în septembrie 2019.

50 centi

După ascensiunea sa la conducerea de facto a grupului de rap de pe Coasta de Est, G-Unit, 50 Cent (născut Curtis James Jackson III) a devenit unul dintre cei mai influenți bărbați din industria muzicală. Înainte de a avea succes, Jackson a vândut cocaină crack, o practică pe care a început-o la vârsta de 12 ani. La 19 ani, Jackson avea să fie arestat pentru că a încercat să vândă cocaină unui ofițer de poliție sub acoperire, cu o posibilă pedeapsă de 3-9 ani de inchisoare. Însă pedeapsa i-a fost redusă la 6 luni într-o tabără corecțională din New York.

Paris Hilton

În mai 2007, moștenitoarea imperiului Hilton a devenit disc jockey și a fost condamnată la 45 de zile de închisoare din cauza încălcării condițiilor de probațiune, în urma mai multor încălcări ale legislației rutiere. Hilton s-a prezentat la o închisoare pentru femei din Lynwood, California, pe 7 iunie 2007, pentru a-și finaliza pedeapsa, din care a executat 19 zile.

OJ Simpson

În pofida câștigării controversate a procesului în care a fost acuzat de uciderea fostei sale soții Nicole Brown Simpson, în ceea ce a fost adesea descris drept cel mai mediatizat proces al secolului, el nu a reușit să se sustragă în întregime din sistemul penal. În 2008, Simpson avea să fie condamnat pentru jaf și răpire pentru contribuția sa la un jaf din 2007 la hotel Palace Station din Las Vegas, acuzații care i-ar fi putut aduce închisoare pe viață. A fost eliberat din închisoare și eliberat condiționat în octombrie 2017 pentru bună purtare, după aproape 9 ani de închisoare. A scăpat și de condițiile eliberării condiționate, la sfârșitul anului 2021.

Chris Brown

Cântărețul a căzut în dizgrație din cauza atacului asupra iubitei sale de atunci, Rihanna, după ce s-au c ertat în 2009. Rănile suferite de Rihanna în timpul altercației a dus la spitalizarea acesteia la scurt timp după incident. Mai târziu, în 2013, Brown avea să fie arestat pentru agresiune în Washington D.C., în urma unei altercații cu un fan cu care a refuzat să fie fotografiat. El a fost închis într-o unitate corecțională din D.C. timp de 36 de ore, înainte de a fi eliberat și i se va ordona să se prezinte la ofițerul de probațiune din California în termen de 48 de ore.

Michelle Rodriguez

Vedeta Fast & Furious s-a încurcat în necazuri de nenumărate prin urcarea, poate în mod ironic, la volanul unei mașini. În iunie 2004, aceasta a fost acuzată de lovire și fugă, conducere sub influența alcoolului și conducere cu permisul suspendat, ducând la închisoare pentru 48 de ore. În timp ce filma Lost in Hawaii ,în 2005, Rodriguez a fost din nou arestată sub suspiciunea de conducere sub influența alcoolului, acuzație la care mai târziu a pledat vinovată și a stat 5 zile în închisoare. Mai târziu, la o audiere din octombrie 2007, ea a recunoscut că a încălcat termenii de probațiune și a fost condamnată la 180 de zile de închisoare. A fost eliberată fi eliberată 18 zile mai târziu din cauza supraaglomerării închisorii.

Christian Slater

În 1989, Mr. Robot avea să fie arestat pentru conducere sub influența alcoolului și închis pentru 10 zile. Avea să fie din nou încarcerat în 1997, în urma unui atac asupra iubitei lui de atunci în timp ce era sub influența cocainei, heroinei și alcoolului. După ce a ispășit 59 de zile din pedeapsa de 3 luni, Slater a fost eliberat din închisoare pentru bună purtare.

Ja Rule

Rapperul american și co-fondatorul dezastruosului grift Fyre Fest a fost condamnat pentru prima dată la 2 ani de închisoare, pe 3 decembrie 2010, în urma unei arestări pentru deținere de armă de foc. S-a predat mai târziu în custodie la renumitul centru de detenție Riker's Island din New York, pe 8 iunie 2011. În iulie 2011, în timp ce ispășise pedeapsa pentru acuzația de deținere de armă de foc, rapperul a primit încă 28 de luni de închisoare pentru că nu a plătit impozitele pe venituri de circa 3 milioane de dolari.

A fost eliberat din închisoarea de stat în februarie 2013, dar imediat a fost luat în custodie federală pentru a-și ispăși restul pedepsei pentru evaziune fiscală. Rapperul din New York avea să fie eliberat în cele din urmă din închisoare în mai 2013, după ce a stat aproximativ 2 ani după gratii.

Danny Trejo

Actorul Machete Danny Trejo a participat la prima sa afacere de droguri la 7 ani și a experimentat prima arestare de droguri la doar 10 ani. Și-a petrecut cea mai mare parte a anilor 1960 mutându-se între centrele de detenție din California, unde s-a întâlnt cu celebrul criminal Charles Manson, pe care Trejo l-a descris drept „gras”. Trejo avea să fie eliberat din închisoare pentru ultima oară în 1969.

Paul McCartney

Pe 16 ianuarie 1980, solistul Beatles a fost arestat pe un aeroport din Tokyo pentru posesia a aproape o jumătate de kilogram de marijuana, după ce a sosit în Japonia pentru a porni într-un turneu prin 11 orașe alături de trupa sa Wings. Cantitatea mare i-a adus lui McCartney acuzație de contrabandă, o condamnare care i-ar fi putut aduce o pedeapsă de 7 ani de închisoare. McCartney a fost reținut în Centrul de Detenție pentru Narcotice din Tokyo timp de 9 zile, înainte de a fi deportat înapoi în Anglia, pe 25 ianuarie 1980.

Felicity Huffman

Starul Desperate Housewives s-a numărat printre zecile de părinți burghezi acuzați la nivel federal pentru legătura și rolul lor în scandalul de admitere la facultate din 2019 (cunoscut și sub numele de cod de investigație Operation Varsity Blues). Ea a fost acuzată că a deghizat o plată de 15.000 de dolari către Key Worldwide Foundation ca o donație caritabilă, în timp ce „donația” a fost de fapt o plată pentru ca o altă persoană să ia SAT-urile în numele fiicei sale, Sophia, pentru a obține un scor mai mare.

Actrița avea să fie arestată ulterior la casa ei din California, pe 12 martie 2019, sub acuzația de fraudă din cauza implicării ei în schema de admitere. Pe 8 aprilie 2019, Huffman a pledat vinovată și, în consecință, a fostcondamnată la 14 zile de închisoare, o eliberare sub supraveghere timp de 1 an, o amendă de 30.000 dedolari și 250 de ore de muncă în folosul comunității. Actrița s-a prezentat la un centru de detenție din Dublin, California, pe 15 octombrie 2019 și a fost eliberată 10 zile mai târziu, pe 25 octombrie 2019.

Lori Loughlin

La fel ca Huffman, mătușa Becky de faima Full House a fost implicată în scandalul de admitere la facultate din 2019, după ce a deghizat o mită de 500.000 de dolari ca donație către Key Worldwide Foundation. În martie 2019, Loughlin a fost acuzată de fraudă și luare de mită alături de soțul ei, designerul Massimo Giannulli. Deși inițial a negat acuzațiile, Loughlin a pledat ulterior vinovată de acuzațiile de conspirație pentru comiterea de fraudă electronică și fraudă prin corespondență, pe 22 mai 2020 și, ulterior, a fost condamnată la 2 luni de închisoare. S-a prezintat la o unitate federală de corecții din Dublin, California, pe 30 octombrie 2010 și a primit o eliberare sub supraveghere pe 28 decembrie 2020.

Teresa Giudice

Starul din The Real Housewives of New Jersey, renumită pentru temperamentul ei exploziv și cheltuielile exuberante, a primit un rechizitoriu uriaș de 39 de acuzații pentru conspirație la fraudă prin corespondență, fraudă electronică, fraudă bancară și declarații false în cererile de împrumut pe 29 iulie 2013. Alături de fostul soț Joe, Guidice a fost de acord cu un acord de pledoarie, constând în 41 de acuzații de fraudă și, în consecință, a fost condamnată la 15 luni de închisoare. În ianuarie 2015, vedeta s-a predat autorităților de la FCI Danbury pentru a-și începe perioada de 15 luni de închisoare și a fost eliberată pe 23 decembrie 2015, după 13 luni.

Tommy Lee

Bateristul și membrul fondator al renumitei trupe de heavy metal Mötley Crüe, a petrecut 6 luni în închisoare în 1998, după ce și-a atacat soția de atunci, Pamela Anderson, în timp ce aceasta îl ținea în brațe pe fiul cuplului, Dylan. Lee s-a întoars la închisoare pentru 5 zile în anul 2000 pentru că și-a încălcat eliberarea condiționată pentru consumul de alcool.

Tom Sizemore

Actorul a fost condamnat pentru abuz domestic și a avut o multitudine de confruntări cu legea de când a câștigat publicitatea în rolul său din filmul „Născut pe 4 iulie”, din 1989. În 2003, Sizemore avea să fie condamnat pentru abuz domestic împotriva iubitei de atunci, Heidi Fleiss, după ce a lovit-o cu pumnul în față într-un hotel din Beverly Hills. După ce a picat la mai multe teste antidrog, Sizemore a fost condamnat la 7 luni de închisoare, în martie 2005.

Dustin Diamond

Regretatul actor din Salvați de clopoțel a fost arestat la sfârșitul anului 2014, după ce ar fi folosit o lamă în timpul unei altercații la un bar din Wisconsin, care s-a încheiat cu un bărbat înjunghiat. Pe 29 mai 2015, Diamond a fost condamnat pentru purtarea unei arme ascunse și comportament violent, rezultând o pedeapsă de 4 luni de închisoare, pe care a început-o în iunie a aceluiași an. Actorul a executat doar 3 luni din pedeapsă, dar a fost din nou arestat în mai 2016, după ce a încălcat condițiile eliberării condiționate. Diamond a murit de cancer pulmonar pe 1 februarie 2021, la vârsta de 44 de ani.

Amber Portwood

În 2010, vedeta din Teen Mom a fost primit 3 acuzații de violență domestică în urma unei anchete catalizate de difuzarea de către MTV a imagini tulburătoare cu Portwood agresându-l pe iubitul ei de atunci, Gary Shirley. În plus, a fost efectuată o percheziție la reședința lui Portwood, unde autoritățile au găsit-o în posesia unor cantități mari de marijuana și cocaină crack.

După ce a pledat vinovată pentru două infracțiuni de agresiune domestică, Portwood a primit o pedeapsă de 2 ani cu suspendare și 2 ani de încercare. A fost din nou acuzată de agresiune domestică și condamnată pentru scurt timp la închisoare. în iulie 2019, după ce l-a atacat pe fostul partener Andrew Glennon, în timp ce îl ținea în brațe pe fiul lor James. Portwood ar fi amenințat cu sinuciderea și a încercat să folosească o macetă pentru a pătrunde într-o cameră în care Glennon se ascundea de Portwood, alături de fiul lor, notează msn.com.

