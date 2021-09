Abba lansează un nou album cu 10 melodii și anunță un concert virtual

Foto Simon Weisser - unsplash.com

Grupul pop Abba și-a surprins fanii anunțând un nou album după 40 de ani, Abba Voyage, care va fi lansat în noiembrie, înainte de un set „revoluționar” de concerte în care avatarurile virtuale ale celor patru vor cânta hituri precum Mamma Mia și Waterloo, anunță BBC.

Cvartetul, care s-a despărțit în 1982, a înregistrat 10 piese noi, dintre care două au fost prezentate în premieră în cadrul unei conferințe de presă transmisă joi în întreaga lume.

Primul, I Still Have Faith In You, este o baladă care prezintă legătura dintre cei patru membri ai trupei. „Când Benny a cântat melodia, știam doar că trebuie să fie despre noi”, a spus Bjorn Ulvaeus, explicând originile melodiei.

Cea de-a doua piesă, Don't Shut Me Down, este o piesă ușor melodramatică, în linia clasicului The Day Before You Came.

Ambele melodii vor apărea pe Abba Voyage când va fi lansat pe 5 noiembrie, țintind vânzările profitabile de Crăciun. Discul va include chiar „o mică melodie de Crăciun”, a spus Benny, precum și „o serie de melodii pop”.

El a adăugat: "Cred că este destul de bine. Am făcut cât de bine am putut, la vârsta noastră."

Reuniunea părea, de mulți ani, puțin probabilă. În 2000, trupa a refuzat un turneu care trebuia să le aducă 1 miliard de dolari.

Noile piese ale trupei vor fi, de asemenea, redate în timpul concertului virtual al formației, intitulat Abba Voyage, care va începe anul viitor într-o arenă special construită din estul Londrei.

Cântând șase nopți pe săptămână, turneul va include versiuni digitale ale membrilor trupei, însoțite de o trupă live care interpretează 22 dintre cele mai mari hituri ale lor.

Așa-numitele „Abba-tars” au fost proiectate de Industrial Light and Magic, compania de efecte vizuale fondată de creatorul Star Wars George Lucas.

Peste 850 de persoane au lucrat la recrearea Abba, folosind tehnologia de captare a mișcării pentru a scana fiecare mișcare a muzicienilor, care sunt acum în vârstă de 70 de ani.

„Agnetha, Frida, Benny și Bjorn au urcat pe scenă în fața a 160 de camere și aproape la fel de multe genii VFX și au interpretat fiecare melodie din acest spectacol, la perfecțiune, pe parcursul a cinci săptămâni”, a explicat producătorul Ludvig Andersson.

„Așadar, când vezi acest spectacol, nu sunt patru oameni care se prefac că Abba, de fapt sunt ei.”

Bjorn a spus că formația a ales Londra pentru premiera spectacolului pentru că este cel mai bun oraș când vine vorba de divertisment, teatru, musicaluri.

(sursa: Mediafax)