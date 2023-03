Celebrul actor Jonathan Majors a fost arestat pentru acuzații de agresiune și hărțuire

Majors, care a prezentat recent un premiu la premiile Oscar alături de colegul său din "Creed III", Michael B. Jordan, a fost arestat sâmbătă în Manhattan în urma unei dispute domestice, potrivit poliției și avocatului său.

O femeie în vârstă de 30 de ani a suferit răni minore la cap și la gât și a fost transportată la spital în stare stabilă, a precizat Departamentul de Poliție din New York, notează Reuters.

Majors, în vârstă de 33 de ani, a apărut în instanță pentru a fi pus sub acuzare și a fost eliberat fără cauțiune. El a fost acuzat într-o plângere penală că a lovit femeia cu mâna, provocându-i o rană în spatele urechii, și că a apucat-o de mână și de gât, provocându-i vânătăi.

Priya Chaudhry, avocatul apărării lui Majors, a declarat că acesta este nevinovat și că a fost "în mod dovedit victima unei altercații cu o femeie pe care o cunoaște".

Ea a spus că episodul s-a petrecut într-un vehicul și că șoferul care a fost martor ar ajuta la exonerarea lui Majors. De asemenea, ea a spus că femeia, al cărei nume nu a fost făcut public, a furnizat două declarații scrise "prin care retractează aceste acuzații".

Armata americană a declarat că retrage temporar noile reclame de campanie în care apare Majors.

"Prudența ne impune să ne retragem reclamele până când ancheta privind aceste acuzații va fi finalizată", a declarat Laura DeFrancisco, purtător de cuvânt al Biroului de Marketing al Armatei.

Majors a devenit celebru în filmul "The Last Black Man in San Francisco" din 2019 și a apărut în "Ant-Man and the Wasp" de la Marvel: Quantumania", lansat în acest an.

(sursa: Mediafax)