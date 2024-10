Al Pacino, la un pas de moarte din cauza Covid-19: „Nu aveam puls"

Starul din „Nașul" și „Scarface" a oferit detalii despre experiența sa, într-un moment în care vaccinul împotriva virusului nu era încă disponibil.

În interviuri acordate pentru New York Times și revista People, Pacino a descris momentele critice prin care a trecut: „Au spus că mi-a dispărut pulsul”.

Pacino și-a amintit cum s-a simțit înainte de a-și pierde cunoștința: „Nu mă simțeam bine - neobișnuit de rău". El a menționat că a avut febră și deshidratare severă.

„Stăteam acolo, în casa mea, și am dispărut. Așa. Nu aveam puls", a adăugat el, descriind momentul în care și-a pierdut cunoștința.

Situația a fost atât de gravă încât o echipă medicală numeroasă a intervenit la locuința sa. „Aveau niște costume care păreau că vin din spațiu sau ceva de genul ăsta", a spus Pacino, referindu-se la echipamentele de protecție ale personalului medical. „A fost oarecum șocant să deschizi ochii și să vezi asta. Toți erau în jurul meu și spuneau: ".

În ciuda confirmării unei asistente medicale că nu a avut puls pentru o perioadă, Pacino rămâne nesigur dacă a experimentat cu adevărat moartea. „Am crezut că am experimentat moartea. Poate că nu ... Nu cred că am murit. Toată lumea a crezut că am murit. Cum aș putea fi mort?", a declarat el pentru People.

Cu toate acestea, când a fost întrebat dacă această întâlnire cu moartea i-a schimbat modul de viață, Pacino a răspuns simplu: „Deloc".

Dezvăluirile vor face parte din viitoarea sa carte de memorii, intitulată „Sonny Boy". În prezent, Pacino își promovează cel mai recent film, „Modì, Three Days on the Wing of Madness", care a avut premiera la Festivalul de Film de la San Sebastián.

(sursa: Mediafax)