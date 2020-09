Alina Puşcaş s-a bucurat de trei vacanţe de vis în pauzele de la filmările pentru Te cunosc de undeva!

Prezentatoarea transforming show-ului Te cunosc de undeva!, ce va avea premiera sâmbătă, 12 septembrie, de la 20:00, pe Antena 1 s-a bucurat vara aceasta de trei vacanţe de vis, alături de familie.

“Anul acesta am avut trei vacanţe de vară, deşi e un pic cam mult spus trei. Am început cu şapte zile în Corsica, pe apă, cu Mihai şi copiii ( Melisa şi Alexandru, Irisuca, la doar un an, era prea mică pentru o astfel de aventură). Am adus apoi copiii în România şi a doua zi, la prima oră, am plecat doar eu şi Mihai spre Nisa. Am stat trei zile pe Coasta de Azur, ne-am plimbat şi am încercat să stăm cât mai mult pe apă. Ne-am întors în România, am luat copiii şi am plecat în Grecia, în Mykonos, unde am stat acasă la nişte prieteni. Cred că a fost cea mai reuşită vacanţă, atât pentru noi, cât şi pentru copii, mai ales că atât în Grecia, cât şi în Corsica, gazdele noastre au avut la rândul lor copii şi atunci distracţia a fost pe măsură!”, a dezvăluit Alina Puşcaş.

Actriţa a mărturisit că a fost cea mai lungă vacanţă de vară pe care au avut-o până acum: “Dacă înainte abia reuşeam să găsim împreună 4-5 zile să putem pleca, anul acesta am simţit cu adevărat că am fost în vacanţă. Am călătorit în deplină siguranţă, respectând toate normele impuse şi pot să spun că ne-am simţit extraordinar. Nu am simţit că am fost în vacanţă cu copiii, au fost foarte ascultători, sunt mari de acum, nu mai trebuie să respectăm cu stricteţe un program. Chiar am renunţat la a mai ţine un program riguros, pentru ca mi-am dat seama că e o bătălie pierdută în vacanţă!”.

Tot în vacanţă i-a prins şi aniversarea lui Alexandru, care este născut pe 29 august: “Dacă de Sf. Alexandru am fost la platou, înregistrând pentru cel mai nou sezon Te cunosc de undeva!, pe care vă invităm să îl urmăriţi din 12 septembrie, în fiecare sâmbătă, de la 20:00, pe Antena 1, de ziua lui de naştere ne aflam în ultima zi de vacanţă. Norocul nostru a fost că avionul era undeva la ora 16.30, aşa că în prima parte a zilei l-am sărbătorit în Mykonos, iar acasă, în a doua parte a zilei, cu bunica, cu bonele şi cu Irisuca. A suflat în trei torturi, s-a bucurat şi de cadouri mai multe!”, a mai povestit Alina Puşcaş.

Cel de-al 15-lea sezon Te cunosc de undeva! va avea premiera sâmbătă, 12 septembrie, de la 20:00, la Antena 1. Show-ul prezentat de Alina Pușcaș și Cosmin Seleși și jurizat de Ozana Barabancea, Andreea Bălan, Cristi Iacob și Aurelian Temișan promite să fie unul cu mari surprize, multă voie-bună și transformări fabuloase.

Trei perechi inedite de artişti vor performa în fața telespectatorilor Antenei 1 și a juriului Te cunosc de undeva!, în timp ce cinci concurenţi vor evolua singuri. Așadar, în cel de-al 15-lea sezon al transformărilor, Monica Anghel revine pe scenã, de data aceasta alãturi de bunul sãu prieten, Marcel Pavel, Romicã Ţociu va face echipã cu Adriana Trandafir, în vreme ce Liviu Vârciu va concura din nou alături de Andrei Ștefănescu, iar Cãtãlina Grama Jojo, Adda, Ami, Tavi Clonda şi Toto Dumitrescu vor evolua solo.