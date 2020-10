Chiar daca a devenit legal inca din anul 2003, videochatul este in continuare un domeniu foarte controversat. Cu toate acestea, multe tinere aleg sa devina modele online, pentru ca incasarile sunt colosale. Un model care lucreaza pentru un studio de top poate sa ajunga si la venituri lunare de 10.000 de dolari!

Ruxandra, o tanara din Capitala, face videochat de 3 ani si a decis sa ne acorde un interviu, in care sa ne povesteasca mai multe despre industria divertismentului pentru adulti.

De ce ai ales aceasta meserie?

“Toata lumea din jurul meu vorbea despre castigurile fabuloase pe care le au modelele online si chiar daca acest domeniu nu este privit cu ochi buni, am decis sa ignor gura lumii si m-am apucat de videochat. Am vrut sa vad cum este sa lucrezi pentru un studio si cat pot sa castig, acum cat sunt inca tanara.

La inceput mi-a fost greu, deoarece nu prea stiam cum sa ma fac placuta, asa ca discutiile cu membrii se terminau rapid, dar trainerii m-au ajutat si m-au invatat cum sa-mi fidelizez admiratorii. Dupa o luna, deja eram sigura pe mine si aveam o lista de membri care ma cautau in fiecare zi”.

Ce au spus parintii tai atunci cand au aflat?

“In primele luni de videochat nu le-am spus, Dupa aceea, mi-am luat inima in dinti si le-am facut o vizita in care le-am marturisit ca lucrez pentru Studio 20. Au fost socati, nu au reactionat prea bine, dar le-am acordat timp si lucrurile s-au rezolvat. Le-am explicat ca ceea ce fac eu nu este rusinos. Pur si simplu port discutii online cu membrii din toata lumea si castig bani frumosi din aceasta activitate.

Si-au dat seama ca sunt fericita cu alegerea mea si au decis sa ma sustina, chiar daca le-a fost greu la inceput. Acum, nu mai au nicio problema cu jobul meu, ba chiar sunt mandri ca am realizat atatea lucruri cu incasarile pe care le-am obtinut.”

Cat castigi in fiecare luna?

Veniturile din videochat sunt variabile. Intr-o luna pot sa castig 5000 de dolari, in alta luna depasesc 10.000. Recordul meu a fost de 18.000 de dolari! Ce pot sa zic… Incasarile sunt mari daca te implici cu adevarat in aceasta activitate. Pare simplu sa stai in fata unui monitor si sa vorbesti online cu diverse persoane, insa nu este chiar asa. Trebuie sa-ti dai silinta, sa fii cu zambetul pe buze, sa cauti subiecte interesante de discutie si diverse activitati pe care sa le poti desfasura in acelasi timp cu admiratorii tai.

Am membri alaturi de care iau cina, cu altii ma uit la seriale, citesc carti, joc “Adevar sau provocare”, dansez sau initiez role play-uri. Este in mod clar o activitate placuta, dar trebuie sa te implici si sa te ambitionezi ca sa devii din ce in ce mai buna. Modelele online nu aleg acest domeniu pentru ca este simplu, ci pentru ca in acest mod au sansa sa-si construiasca un viitor mai bun!”

De ce ai ales sa lucrezi intr-un studio, in loc sa optezi pentru videochat de acasa?

Sa practici aceasta meserie de acasa mi se pare o pierdere de timp. Nu ai cum sa fii asa de motivata atunci cand esti in confortul locuintei tale. Si in acest domeniu trebuie sa lucrezi minimum 8 ore pe zi, iar de acasa, mai mult de 4-5 nu cred ca as fi facut. In plus, studioul iti ofera niste avantaje pe care acasa nu le ai. Lucrezi in camere superb amenajate, ai parte de suport tehnic 24/7, asa ca orice problema intampini este rezolvata in timp util. Te bucuri de diverse bonusuri, asigurare medicala privata, cursuri gratuite si oricand ai o nelamurire, poti sa apelezi la ajutorul colegilor sau al trainerilor.”

Ce planuri ai pe viitor?

“Vreau sa mai fac videochat cel putin 3 ani si sa strang bani pentru o afacere. Pana acum, am reusit sa-mi achizitionez o casa, doua masini, am mers in vacante, mi-am facut interventii estetice, dar imi doresc sa investesc si intr-un business, de care sa ma ocup dupa ce termin cu acest domeniu.

Nu regret ca am ales sa fiu model online si le-as sfatui pe toate fetele sa faca la fel!”