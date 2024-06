Anca Țurcașiu este bunică: „Sunt cea mai fericită de pe pământ...”

Artista a vorbit adesea despre fiul și nora sa dând de înțeles că se înțelege foarte bine cu ei.

Fiul ei, Radu, s-a căsătorit în urmă cu doi ani cu Andreea. Cei doi au devenit acum părinți.

Anca Țurcașiu a devenit astfel bunică de fetiță, după cum a spus aceasta pe rețelele sociale.

"Acesta este un anunț oficial! De azi noapte, de la ora 00:30, sunt bunică! Sunt cea mai fericită de pe pământ.", a transmis Anca Țurcașiu pe pagina sade Instagram.

Ea dezvăluit și numele pe care fiul și nora sa l-au ales pentru fetiță, potrivit spynews.ro.

"A venit pe lume Zoe, minunată, splendidă, specială, sănătoasă și suntem foarte, foarte fericiți.", a precizat Anca Țurcașiu.

Cu ceva vreme în urmă, în cadrul unui interviu pe care l-a acordat în cadrul emisiunii Vacanță de Vedetă de la Antena Stars, Anca Țurcașiu a afirmat că și-ar dori să se mute în Thailanda pe perioada iernii.

„În Thailanda am stat o lună, și mi-aș dori să-mi petrec restul vieții, toate iernile, într-un loc cu soare, ceea ce voi face! Mă gândesc să mă mut pentru perioada iernii. Aș sta un an în Filipine, unde m-am simțit foarte bine, și am avut cea mai bună energie. Asia e viața noastră! În Asia este paradis!”, a mărturisit vedeta.