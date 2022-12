Cancerul lui Jane Fonda a intrat în remisie

Actrița premiată cu Oscar, care va împlini 85 de ani săptămâna viitoare, a dezvăluit vestea bună într-o postare pe blog intitulată „Cel mai bun cadou de aniversare”, scrie Huffpost.

„Săptămâna trecută am fost anunțată de oncologul meu că este în remisie cancerul meu și că pot întrerupe chimioterapia. Mă simt atât de binecuvântată, atât de norocoasă. Vă mulțumesc tuturor celor care v-ați rugat și mi-ați trimis gânduri bune”, a scris Jane Fonda.

Fonda a adăugat că a fost „deosebit de fericită” să primească vestea, deoarece cea mai recentă ședință de chimioterapie, care a durat două săptămâni, a fost resimțită greu de organismul ei. Efectele au dispărut chiar în momentul în care activista de mediu se îndrepta spre Washington pentru a conduce un miting pentru climă.

Fonda a dezvăluit pentru prima dată în septembrie că a fost diagnosticată cu limfom non-Hodgkin și că urmează o perioadă de șase luni de chimioterapie.

„Acesta este un cancer foarte ușor de tratat... așa că mă simt foarte norocoasă”, a scris ea pe rețelele de socializare la acea vreme.

„Și, credeți-mă, nu voi lăsa nimic din toate acestea să interfereze cu activismul meu de mediu”, a spus ea.

Postarea ei pe rețelele de socializare a subliniat că pesticidele, multe dintre ele bazate pe combustibili fosili, au fost legate de tipul ei special de cancer. Și ea a recunoscut cât de „privilegiată” a fost să aibă acces la asistență medicală de calitate - un lucru care este adesea inaccesibil pentru cei aproximativ 26 de milioane de americani neasigurați.

În 2019, actrița a declarat că a avut în trecut lupte cu această boală.

„Am avut mult cancer”, a declarat ea pentru British Vogue în acel an. „Am fost o adoratoare a soarelui. Când aveam o zi liberă, mergeam frecvent la doctorul meu dermatolog și îmi tăia lucruri (alunițe - n.r.) un chirurg”.

În prezent, Fonda urmează să apară în două filme: „Book Club 2 - The Next Chapter” și „80 for Brady”, ambele urmând să fie lansate anul viitor.

