Cauza morţii cântăreţei Sinead O'Connor a fost dezvăluită

Interpreta hitului "Nothing Compares 2 U" a murit la 26 iulie 2023, la vârsta de 56 de ani, iar o copie a certificatului de deces, obţinută de Irish Independent, dezvăluie că moartea artistei a fost rezultatul "exacerbării bolii pulmonare obstructive cronice şi a astmului bronşic, coroborată cu o infecţie de nivel redus de tract respirator inferior".



John Reynolds, fostul soţ al lui Sinead O'Connor, a înregistrat decesul la începutul acestei luni, după emiterea certificatului de către medicul legist şef din Inner South London, Julian Morris.



Cu toate acestea, biroul medicului legist nu a emis deocamdată o declaraţie oficială.



Apropiaţii cântăreţei au anunţat decesul acesteia, printr-o declaraţie, în iulie 2023. Familia s-a declarat la acel moment "devastată" de veste şi a solicitat respectarea intimităţii. "Cu mare tristeţe anunţăm decesul iubitei noastre Sinead. Familia şi prietenii ei sunt devastaţi şi au solicitat intimitate în acest moment deosebit de dificil", potrivit declaraţiei.



Cântăreaţa a fost găsită "fără reacţie" într-o proprietate rezidenţială din Londra, decesul său nefiind considerat suspect.



Moartea artistei a survenit la un an după decesul fiului ei, Shane, care s-a sinucis în 2022.



Vedeta muzicală - care şi-a schimbat numele în Shuhada' Sadaqat în 2018, după ce s-a convertit la islam - a declarat în ultima sa postare pe reţeaua socială X: "De atunci trăiesc ca un strigoi. El a fost dragostea vieţii mele, lumina sufletului meu. Eram două jumătăţi ale aceluiaşi suflet. A fost singura persoană care m-a iubit necondiţionat".

