Cea mai inteligentă persoană din familia regală britanică

Soția americană a prințului Harry, Meghan Markle, este considerată cea mai inteligentă persoană din familia regală. Ducesa de Sussex are cea mai bună pregătire academică şi cele mai bune rezultate, conform The New York Post.

Meghan Markle a urmat cursurile Universităţii Northwestern din Illinois, Statele Unite, o instituţie de învățământ prestigioasă de peste ocean.

Urmează Kate Middleton sub aspectul inteligenţei în familia regală. Ducesa a absolvit Universitatea Saint Andrews, cotată sub cea urmată de către cumnata sa.

Prinţul William, al treilea în ordinea succesiunii la tron, se află pe locul trei, iar prinţul Harry nu este în top 10.