Charlie Ottley, operat de urgență la Timișoara: "Personalul medical de aici face o treabă incredibilă"

Regizorul Charlie Ottley, rănit la gleznă în timpul unor filmări, s-a operat la Timișoara / ”Personalul medical de aici face o treabă incredibilă cu ceea ce are la dispoziție”

Acesta s-a lovit la gleznă în urmă cu trei săptămâni și a fost operat la Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara, informează Tion.

„Le mulțumesc enorm tuturor oamenilor buni de la Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara. În urmă cu trei săptămâni mi-am zdrobit glezna în timpul serviciului. Din fericire, am terminat 99% din filmări, așa că am putut să îmi petrec ultimele patru săptămâni concentrându-mă pe montaj, în timp ce am fost îngrijit ca un rege de partenera mea Oana, care a fost un înger în toată această perioadă.

Astăzi (sâmbătă, 19 august) mi s-a îndepărtat un șurub mare de la gleznă și acum pot începe din nou să pun treptat greutate pe picior. Sper ca în câteva săptămâni să pot merge din nou, grație priceperii superlative a chirurgului meu, Adrian. Mulțumesc, de asemenea, lui Dan Iliescu, care conduce un echipaj foarte bine închegat, și întregii sale echipe care a avut o grijă extraordinară de mine! Chiar dacă sistemul spitalicesc românesc este extrem de subfinanțat, personalul medical de aici face o treabă incredibilă cu ceea ce are la dispoziție. Ar trebui să îi salutăm pe toți pentru dragostea, dedicarea și răbdarea lor neobosită!”, a scris regizorul pe Facebook.

Charlie Ottley a realizat în România filmele documentarele Wild Carpathia și Flavors of Romania. Consiliul Județean Timișoara l-a angajat pentru realizarea unui material de promovare, în contextul în care orașul este Capitală Europeană a Culturii în acest an.

