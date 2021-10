Cum servesti corect sampanie si cu ce mancaruri o asociezi?

Nicio bautura nu este mai senzuala si mai remarcabila precum sampania. Efervescenta ei, prospetimea, precum si gustul inconfundabil fac din aceasta bautura un moft, o placere rara.

Ce nu stiai despre sampanie?

Desi lumea se refera in mod generic la orice vin spumant drept sampanie, ar trebui sa stii ca, de fapt, doar anumite bauturi pot fi comercializate sub aceasta eticheta. Denumirea este protejata si se poate atribui doar acelor bauturi care provin din regiunea Champagne din Franta si care respecta metoda traditionala de fabricatie, conform careia cea de-a doua fermentatie are loc in sticla.

Fabricarea acestei bauturi permite folosirea anumitor soiuri de struguri: Chardonnay, Pinot Noir sau Pinot Meunier. In timpul fermentarii zaharul se transforma in alcool si dioxid de carbon. Spre finalul procesului se elibereaza o mica cantitate de lichid pentru a indeparta reziduurile de drojdie. Rezultatul este acea bautura fermecatoare, care incununeaza cu stil orice ocazie.

Un fapt inedit este acela potrivit caruia intr-un pahar de sampanie pot fi pana la 2 milioane de bule.

Cum se serveste?

Iata ceva ce o sa te surprinda! Stiai ca poti servi sampanie la micul dejun? Ei bine, da! Datorita gustului versatil si lejer, aceasta bautura poate insoti un mic dejun format din produse de patiserie. Desigur, ea trebuie consumata moderat, doar cat sa amplifice gustul foitajelor dulci.

Este de preferat sa consumi sampania rece, dar nu foarte rece. Daca este vorba despre o bautura tanara, atunci ea trebuie servita la nu mai putin de 8 grade C, pe cand una mai veche trebuie consumata la 10-12 grade. Trebuie sa ai grija, sa nu o racesti prea tare, altfel risti sa anulezi gustul, iar dioxidul de carbon va disparea.

Pentru a te bucura din plin de gustul ei si de efervescenta, serveste bautura in pahare inalte, din cristal sau in cupe late. Cristalul pastreaza perfect temperatura timp de cateva minute.

Asocieri culinare

Daca stii cu ce sa o asociezi, experienta culinara poate fi una deosebita. Exista situatii in care gustul mancarii este accentuat de anumite bauturi si exista situatii in care mancarea influenteaza after taste-ul bauturii. De exemplu, poti amplifica gustul sampaniei atunci cand o asociezi cu anumite alimente. Insa, trebuie sa tii cont ca pentru fiecare tip de spumant exista o gustare potrivita.

Sampania se potriveste cu cea mai grea componenta a felului de mancare. De exemplu, atunci cand se consuma carne impreuna cu o garnitura, sampania trebuie aleasa in functie de carne. De asemenea, culoarea bauturii si a mancarii ar trebui sa se potriveasca.

Branza se potriveste cel mai bine cu sampania. Astfel, branza Brie trebuie asociata cu un spumant dry, pe cand unul dulce merge de minune cu Gorgonzola, iar Camembert si Cheddar se potrivesc oricarui sortiment de bautura.

Spumantul merge de minune cu unele fructe precum piersici sau pere, dar se potriveste si cu migdale, tartine cu caviar, fructe de mare, prosciutto. Sampania face o pereche unica cu ciocolata alba.

De asemenea, trebuie sa tii cont de sortiment: brut, dry sau dulce, de culoare, alb sau roze, Sampania este un aperitiv, asa ca ii sta cel mai bine inaintea meselor. Alege combinatia care te incanta si lasa-te purtat de bule, mirosuri si gusturi intense incununate de aceasta bautura cu o traditie indelungata.