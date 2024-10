Memoriile Lisei Marie Presley. Detalii șocante din viața singurei fiice a regelui rock'n roll-ului

Potrivit memoriilor sale postume „From Here to the Great Unknown” (De Aici către Marele Necunoscut), Lisa Marie a stat în casă timp de două luni cu trupul neînsuflețit al fiului ei, Benjamin Keough, după ce acesta s-a sinucis. Actrița a ținut cadavrul într-o anexă a reședinței sale din Los Angeles, după ce acesta a decis să-și pună capăt zilelor, în 2020, la doar 27 de ani.

„Casa mea are un dormitor separat, iar eu l-am ținut pe Ben acolo timp de două luni”, a scris Lisa Marie Presley. „Nu există nicio lege în statul California care să te oblige să îngropi pe cineva imediat. Am găsit un proprietar de pompe funebre foarte empatic... Mi-a spus: 'Îl vom aduce pe Ben la tine.'

Lisa Marie Presley a explicat că a fost foate important pentru ea să aibă suficient timp pentru a-și lua rămas bun de la fiul ei, la fel cum a făcut cu tatăl ei, Elvis Presley, după moartea sa subită, când ea avea doar 9 ani.

Actrița povestește că s-a simțit norocoasă deoarece a putut amâna înmormântarea lui Benjamin. În cele din urmă, familia a organizat o înmormântare pentru acesta în Malibu, iar mai târziu l-a înmormântat la Graceland, alături de bunicul său, Elvis Presley.

Lisa Marie Presley și fiica ei s-au tatuat ca Benjamin

În memoriile sale, Lisa Marie povesteșe că a decis, împreună cu fiica sa, să-și facă fiecare un tatuaj ca cel al lui Benjamin, în timp ce trupul acestuia se afla într-o cameră.

„Mama tocmai îi ceruse acestui biet om să se uite la trupul fiului ei mort, care se întâmpla să fie chiar lângă noi. Am avut o viață extrem de absurdă, dar acest moment este în top cinci”, a scris Rley Keough, notează spynews.ro.

În ianuarie 2024, fiica Lisei Marie a dezvăluit că mama sa a înregistrat casete audio cu memoriile sale. Riley a mai spus că ea a terminat de scris poveștile de pe casee sub forma unei cărți, după moartea mamei sale.

Citește pe Antena3.ro Doi soți cu o clinică de înfrumusețare și-au păcălit clienții că au o mașină a timpului cu care îi pot întinerii

Președintele grupului Random House, Sanyu Dillon, a confirmat că va publica memoriile Lisei Marie Presley. Cartea a fost lansată pe 8 octombrie 2024.

Lisa Marie Presley a fost singura fiică a regelui rock'n roll-ului, Elvis Presley. Ea s-a stins din viață la 12 ianuarie 2023, la 55 de ani.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹