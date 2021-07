Doliu în lumea muzicii. A murit basistul formației ZZ Top

Basistul formației blues-rock ZZ Top, Dusty Hill, a murit la Houston, Texas. Acesta avea 77 de ani și era membru al trupei din 1970, scrie AFP.

''Suntem foarte triști de vestea decesului, în timpul somnului, la domiciliul său din Houston, al 'compadre-ului' nostru Dusty Hill. Nouă şi fanilor din lumea întreagă ne vor lipsi prezenţa ta statornică, bunătatea ta şi angajamentul de durată care au oferit o bază monumentală pentru 'Top''''', au anunțat toboşarul Franck Beard şi vocalistul şi chitaristul Billy Gibbons.

Trupa aea un concert, miercuri seară, la Simpsonville, Carolina de Sud care a fost anulat.

ZZ Top a fost înființată în 1969 și a publicat 15 albume. A devenit celebră mai ales datorită melodiiei ''La Grange''. Cel mai mare succes comercial l-a adus albumul ''Eliminator'', din 1983, care include hiturile ''Gimme All Your Lovin'' şi ''Sharp Dressed Man''.

Formația a adoptat o sonoritate tehnologizată, pe baza sntetizatoarelor, în anii '90, apoi a revenit însă la stilul inițial.

În anul 2004 a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame, într-o ceremonie prezentată deKeith Richards, chitaristul The Rolling Stones.