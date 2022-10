După 13 ani de căsătorie, Tom Brady și Gisele Bundchen sunt acum în pragul divorțului

Vedeta fotbalului american, Tom Brady, și modelul brazilian, Gisele Bundchen, s-au despărțit de câteva săptămâni șiar acum și-au angajat avocați pentru divorț, scrie CNN, care citează o sursă apropiată cuplului. Cei doi s-au căsătorit în 2009 însă acum locuiesc separat.

De șapte ori campion la Super Bowl, Tom Brady are 45 de ani și este fundaș la echipa Tampa Bay Buccaneers. El și-a luat 11 zile de concediu în luna august pentru a se ocupa de chestiuni personale, potrivit antrenorului principal, Todd Bowles.

Într-un interviu acordat revistei Elle din septembrie, Gisele Bundchen, în vârstă de 42 de ani, a spus că este îngrijorată cu privire la întoarcerea pe teren a soțului său, după ce a vrut să se retragă iarna trecută.

„Acesta este un sport foarte violent iar eu și copiii dorim ca el să fie mai prezent în familie. Cu siguranță am tot discutat despre asta. Dar, în cele din urmă, fiecare trebuie să ia propria decizie. El trebuie să-și urmeze visul”, a spus modelul brazilian de origine germană.

Într-o conversație recentă pe podcastul său, Brady a vorbit despre unele dintre costurile personale ale jocului în NFL timp de două decenii.

„Nu am avut un Crăciun de 23 de ani și nu am avut o Ziua Recunoștinței de 23 de ani. Nu am sărbătorit zile de naștere cu oameni la care țin. Și nu sunt reușesc să ajung la evenimente importante din viața celor dragi. Cred că vine un moment în care îți spui: Știi ce? M-am săturat și e suficient. Este timpul să merg mai departe, să acord importanță și altor domenii ale vieții mele”.