Elon Musk și Grimes au fost obligați să schimbe numele primului lor copil

Grimes a născut primul băiat în mai 2020, după doi ani de relație cu excentricul miliardar. Cei doi părinți s-au străduit să găsească un nume inedit bebelușului. Și au reușit!

Îl cheamă X Æ A-12, care se pronunță „Ex Ash A Twelve” iar mama sa și-a făcut timp pentru a explica raționamentul din spatele acestei denumiri, scrie ladbible.com.

Într-un tweet postat la acea vreme, cântăreața canadiană, pe numele ei adevărat Claire Elise Boucher, a spus că ea și Musk au inclus X pentru variabila necunoscută și A-12 după aeronava lor preferată.

„Æ este ortografia elfică a lui Ai (dragoste și/sau inteligență artificială)”, a scris ea.

"A-12 = precursorul SR-17 (aeronava noastră preferată). Fără arme, fără apărare, doar viteză. Grozav în luptă, dar non-violent. (A=Arhanghel, cântecul meu preferat)."

A fost omagiul lor adus avionului de mare altitudine care a făcut însă ca numele să nu fie conform cu legile din California.

Astfel că la câteva săptămâni după nașterea fiului lor, Grimes a confirmat pe contul ei de Instagram că trebuie să renunțe la numerele arabe. Astfel că A-12 trebuia să dispară iar părinții l-au înlocuit cu numere romane, prin urmare numele oficial al copilului a fost schimbat în X Æ A-Xii.

Când a fost întrebată de fani, Grimes a spus că îi plac mai mult cu numerele romane decât cu cele arabe folosite inițial.

"Cifrele romane arată mai bine", a răspuns artista.

La acea vreme, avocatul David Glass a explicat de ce numele original, deși legal din punct de vedere tehnic, nu era probabil să fie acceptat.

„În California poți folosi doar cele 26 de caractere ale limbii engleze în numele bebelușului tău. Astfel, nu poți avea numere, cifre romane, accente, umlaut sau alte simboluri sau emoji-uri. Deși un apostrof pentru un nume precum „O’Connor” este acceptabil. Au posibilitatea de a contesta respingerea cererii de modificare a certificatului de naștere, dar este puțin probabil ca aceasta să fie acordată”, a explicat acesta pentru revista People.

