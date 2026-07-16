Familia Angelina Jolie- Brad Pitt, din nou în centrul atenției. Decizia radicală a copiilor celebrului cuplu de la Hollywood

Cei doi copii ai celebrului cuplu de la Hollywood, Angelina Jolie și Brad Pitt, au depus documente pentru schimbarea numelui, iar procedura a intrat în etapa de notificare publică, o cerință prevăzută de legislația din California.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Demersuri oficiiale pentru schimbarea numelui

Potrivit documentelor juridice consultate de presa americană, Maddox, de 24 de ani, și Zahara, de 21 de ani, au publicat anunțuri oficiale timp de mai multe săptămâni, în luna iunie. Aceste anunțuri permit oricărei persoane care se opune schimbării numelui să depună o contestație înaintea audierii finale, programate în luna septembrie.

În lipsa unei opoziții oficiale, instanța urmează să decidă asupra cererilor depuse de cei doi copii.

Decizia celor doi nu este una complet neașteptată. Zahara a început deja să folosească public numele Zahara Marley Jolie, renunțând la numele Pitt, în mai multe apariții.

În 2023, aceasta s-a prezentat astfel la un eveniment organizat de organizația studențească Alpha Kappa Alpha, iar ulterior numele său a apărut în aceeași formă la ceremonia de absolvire.

La rândul său, Maddox a folosit numele Maddox Jolie în genericul filmului „Couture”, producție la care a lucrat alături de mama sa, ca asistent de regie.

Mai mulți copii cu renunțat la numele tatălui lor

Maddox și Zahara nu sunt primii copii ai fostului cuplu care fac astfel de schimbări.

Shiloh, primul copil biologic al Angelinei Jolie și Brad Pitt, a depus cererea de schimbare a numelui după împlinirea vârstei de 18 ani,adoptând numele Shiloh Jolie, în 2024.

De asemenea, Vivienne a fost menționată public fără numele Pitt în materialele de promovare ale spectacolului de pe Broadway „The Outsiders”, proiect la care a colaborat cu mama sa.

Ruptura familială apărută după un divorț controversat

Angelina Jolie și Brad Pitt au șase copii: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh și gemenii Knox și Vivienne. Cei doi actori s-au despărțit în 2016, după mai bine de un deceniu de relație.

Separarea cuplului a venit după un incident petrecut în timpul unui zbor privat, din 2016, eveniment care a dus la o anchetă și proceduri judiciare îndelungate.

În urma investigației FBI privind acuzațiile de comportament abuziv, Brad Pitt nu a fost pus sub acuzare. Ulterior, detalii despre incident au apărut în cadrul procesului de divorț dintre cei doi actori.

Angelina Jolie a declarat că acel episod a avut un impact puternic asupra familiei și a dus la decizia de a solicita divorțul. Brad Pitt a negat acuzațiile de comportament abuziv.

În prezent, schimbările de nume solicitate de Maddox și Zahara reprezintă un nou capitol în lunga dispută familială care a urmat separării celor două vedete de la Hollywood, potrivit independent.uk.