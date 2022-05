Jurnalul.ro › Timp liber › Monden › Fiica în vârstă de 10 ani a lui David și Victoria Beckham are propria rutină de îngrijire a pielii Fiica în vârstă de 10 ani a lui David și Victoria Beckham are propria rutină de îngrijire a pielii

Harper Beckham, în vârstă de 10 ani, are propria rutină de îngrijire a pielii în mai mulți pași. Harper nu numai că îi împărtășește simțul impecabil al stilului mamei sale Victoria, dar se pare că are și aceeași înclinație pentru îngrijirea pielii, scrie Hello Magazine.