Hobby-uri fotbalistice. Ce pasiuni au Ronaldo și Beckham

Ronaldo a declarat în 2008 că bingo-ul l-a ajutat să înveţe limba engleză, în vreme ce Will Smith a spus, într-un interviu, că scrima i-a apropiat pe el, David Beckham şi Tom Cruise. Cech a cântat la tobe alături de trupa de folk-rock Wills & The Willing.

Fotbaliştii au şi alte pasiuni în timpul liber, în afară de FIFA şi miuţele cu prietenii.

Deși poate părea greu de imaginat, Cristiano Ronaldo face și altceva în afară de sală când nu e pe teren.

Portughezul a fost foarte pasionat de bingo, pe vremea când juca la Manchester United.

Ronaldo nu este singurul care are un hobby neobişnuit. David Beckham a fost de multe ori acasă la Tom Cruise pentru meciuri de scrimă. Când nu luptă cu sabia, o face cu mănuşile, în ring.

Alţii au suflete de artişti. Când juca în Anglia, portarul Petr Cech se relaxa după meciuri bătând la tobe.

(sursa: Mediafax)