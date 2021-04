Iolanda Anamaria Babău, locul doi la Miss Europe 2021: „Pe lângă aspectul fizic, personalitatea contează mult”

Iolanda Anamaria Babău, o tânără superbă din Beiuș, a obținut locul doi la concursul internațional de frumusețe Miss Europe 2021, care a avut loc în Beirut, Liban. Iolanda Anamaria Babău are 28 de ani și este licențiată a Academiei de Studii Economice din București, specializarea Relații Internaționale. A fost vicepreședinte AIESEC România și a urmat masterul în diplomație. Timp de patru ani a lucrat în administrația publică, fiind consilier în Ministerul Economiei și în cel al Sănătății. În paralel, a făcut modelling, punându-și în evidență frumusețea. Tânăra a povestit pentru BihorJust despre experiența participării la acest concurs, dar și despre modelele sale și cele mai importante lucruri de care ar trebui să țină cont cei care intră în lumea modellingului.

Ai reprezentat România la un important concurs de frumusețe – Miss Europe 2021. Ai fost într-o companie selectă, cu 10 zile pline de acțiuni. Cum a fost?

Iolanda Babău: Beauty camp-ul a început pe 22 martie, în Liban. Alături de mine au mai fost 15 fete din țări precum Cipru, Belarus, Rusia, Ucraina, Portugalia, Armenia, Germania, Elveția, Georgia, Franța, Polonia, Turcia. Zilnic am avut diverse activități precum repetiții, acțiuni de promovare a diferiților sponsori: clinici de înfrumusețare, clinici dentare, restaurante, saloane de înfrumusețare, fittings pentru alegerea rochiilor. Au fost 10 zile intense de pregătirea pentru seara concursului din 1 aprilie.

Concursul a durat 4 ore aproximativ cu probe precum rochia de seară, costum național, Little Black dress. Membrii juriului au votat. A câștigat Miss Franța. Miss România a luat locul 2, first runner up.

Concursul a fost organizat de Style Events organization care se ocupă, din 2020, de concursuri de frumusețe la nivel internațional. Ei sunt cei care organizează Miss NexT Top Model, Miss Europe, Miss Tourism Intercontintal, Miss Arab University.

Situația sanitară din acest an a influențat în vreun fel desfășurarea concursului?

Iolanda Babău: Anul acesta castingul a avut loc online în fiecare țară, din cauza restricțiilor impuse de coronavirus.

Cum ți s-au părut celălalte concurente?

Iolanda Babău: Celălalte concurente au fost foarte frumoase și drăguțe. În special cu Miss Turcia am dezvoltat o relație apropiată de prietenie.

În final ai reușit să te clasezi pe locul II la Miss Europe 2021. Care sunt calitățile pe care le-a apreciat juriul la tine?

Iolanda Babău: Au fost importanți anii de experiență în lucrul cu oamenii din diferite domenii și de diferite vârste, precum și ambiția și determinarea. Pe lângă aspectul fizic, personalitatea contează mult.

Ce înseamnă premiul aceasta pentru tine? Cum ai primit vestea?

Iolanda Babău: Este un început într-o nouă direcție și, cu siguranță, îmi va deschide multe uși.

Care a fost pentru tine primul contact cu modelling-ul? Cum a fost prima experiență cu podiumul?

Iolanda Babău: Primul contact a fost în liceu, când am făcut un curs. Primul podium – a fost o prezentare pentru Festivalul Designerilor din România și a fost un sentiment de împlinire.

„Vreau să demonstrez că o femeie poate fi și educată, și frumoasă în ziua de azi”

Ce sfaturi le-ai da tinerelor care își doresc să intre în această lume? Care sunt cele mai importante cinci lucruri de care trebuie să țină cont?

Iolanda Babău: Aș sfătui orice tânără să își asculte instinctul și să facă ce simte. Cât privește cele cinci lucruri de care să țină cont aș începe cu unul foarte important: să fie mereu în acțiune și să se țină de un plan. Anii trec repede, trebuie profitat cât suntem tinere în acest domeniu. Apoi, să fie ambițioase și hotărâte, să nu își neglijeze educația și să se concentreze pe carieră până la 25-27 de ani. În plus, să nu uite să fie deschise și prietenoase cu oamenii din jur.

Care a fost cel mai important sfat pe care ți l-a dat o persoană?

Iolanda Babău: Cel mai important sfat a fost să îmi ascult instinctul.

Ce te-a motivat când ai vrut să renunți?

Iolanda Babău: M-a motivat gândul că familia mea se va bucura pentru mine. În plus, vreau să demonstrez că o femeie poate fi și educată, și frumoasă în ziua de azi.

Care crezi că sunt ingredientele succesului?

Iolanda Babău: Ingredientele succesului sunt ambiția, acțiunile concrete făcute în acea direcție și networking-ul.

Ce pasiuni ai? Ce îți place să faci cel mai mult?

Iolanda Babău: Iubesc să citesc și să călătoresc. Și doresc să studiez psihologia.

Ai persoane pe care le admiri? Cine sunt modelele tale?

Iolanda Babău: Modelul meu este familia mea. De asemenea, o admir pe Mădălina Ghenea.

De ce crezi că, pe măsură ce îmbătrânesc, multe femei au tendința de a-și ascunde vârsta?

Iolanda Babău: Trăim într-o societate condusă de bărbați și femeile mai tinere sunt mai ușor de manipulat. În opinia mea, tinerețea este mai apreciată și din acest motiv, femeile mint din acest motiv. Orice vârstă are frumusețea ei.

Până la vârsta aceasta, ai reușit să îți clădești o carieră impresionantă. Unde crezi că te-ai potrivit cel mai bine?

Iolanda Babău: Cu siguranță, în modeling, iar pe viitor doresc să devin psiholog. Pe lângă studiul facultății de psihologie și continuarea în domeniul modelingului, îmi voi întemeia o familie în câțiva ani.