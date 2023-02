Ce spunea John Lennon despre ceilalți membri ai trupei Beatles

În pofida acestui fapt, John Lennon a continuat să-și laude colegii și talentul acestora.

Lennon și soția sa, Yoko Ono, au fost intervievați în 1980 pentru cartea lui David Sheff:" All We Are Saying: The Last Major Interview with John Lennon and Yoko Ono" ("Tot ce avem de spus. Ultimul interviu important cu John Lennon și Yoko Ono"). Atunci a afirmat că el și Paul McCarthney erau membri esențiali ai formației, scrie express.uk.

„Este posibil ca John și Paul să fi putut crea muzica împreună cu ceilalți doi membri. Dar s-ar putea să nu fi fost posibil ca George și Ringo să o fi creat fără John și Paul. BINE?", a spus Lennon.

Deși sună cam dur, este ușor de înțeles de ce Lennon ar fi putut gândi asta.

Lennon-McCartney au scris nenumărate piese ale formației Beatles care s-au dovedit a fi succese incredibile, care au inclus cântece precum Love Me Do, Please Please Me și She Loves You, pentru a numi doar câteva.

Cu toate acestea, este important de menționat că George Harrison și Ringo Starr au compus și singuri melodii importante. Primul, în special, a scris unele dintre cele mai mari hituri ale trupei din toate timpurile, inclusiv Something, While My Guitar Gently Weeps, Here Comes the Sun și Within You Without You.

Totuși, Lennon și-a lăudat colegii.

„Asta nu îi îndepărtează de talentele individuale pe care le au. Ringo a fost o vedetă la Liverpool înainte de a ne întâlni. Era un baterist profesionist care a ajuns în topurile din Marea Britanie, dar mai ales la Liverpool. Deci talentul lui Ringo ar fi ieşit la suprafață, într-un fel sau altul".