Justin Bieber se străduiește să se recupereze după o paralizie parțială a feței

Cântărețul canadian de muzică pop Justin Bieber a dezvăluit că a fost diagnosticat cu un virus care i-a lăsat jumătate din față paralizată și l-a obligat să anuleze unele spectacole viitoare pentru a se concentra pe recuperare, potrivit Reuters.

Într-un videoclip postat pe Instagram, Bieber a spus că a luat sindromul Ramsay Hunt, care i-a afectat nervii din ureche și din față: „Nu pot să zâmbesc pe partea dreaptă a feței mele. Această nară nu se mișcă. Deci există o paralizie totală pe această parte a feței mele".

Bieber, în vârstă de 28 de ani, a declarat că este în imposibilitatea fizică de a susține viitoarele sale spectacole, dar că face exerciții faciale și că se așteaptă să se recupereze: "Va reveni la normal. Este vorba doar de timp, și nu știm cât timp va fi".

Bieber și-a găsit faima la vârsta de 13 ani și a devenit un fenomen pop global cu melodii precum "Baby" și "Believe". El are două victorii la Grammy printre cele 22 de nominalizări, inclusiv o înregistrare și un cântec al anului în acest an pentru "Peaches".

(sursa: Mediafax)