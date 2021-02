Kim Kardashian a cerut, oficial, divorţul de rapperul Kanye West

Sursa: Facebook

Kim Kardashian a cerut oficial divorţul de soţul ei, rapperul şi antreprenorul Kanye West. O reprezentantă a lui Kardashian a confirmat că a finalizat documentele care pun capăt celor şapte ani de căsătorie a celor doi. Kim Kardashian s-a căsătorit cu Kanye West în mai 2014.

Vedeta americană de televiziune, Kim Kardashian, a cerut oficial divorţul de soţul ei, rapperul şi antreprenorul Kanye West, vineri, 19 februarie, potrivit mai multor surse din mass-media americană, după săptămâni de speculaţii cu privire la o posibilă separare. Informația este preluată de jurnaliștii Le Figaro.

O reprezentantă a lui Kim Kardashian a confirmat că a finalizat documentele care pun capăt celor şapte ani de căsătorie. Site-ul TMZ, la rândul său, a citat surse care spun că separarea a fost hotărâtă pe cale amiabilă şi că Kim Kardashian a cerut custodie comună pentru cei patru copii ai cuplului.



Kim Kardashian, în vârstă de 40 de ani, care a devenit celebră datorită reality show-ului ”Keeping Up With the Kardashians,” s-a căsătorit cu Kanye West în mai 2014. Ulterior, ei au format unul dintre cele mai cunoscute cupluri de la Hollywood.



Relaţia lor a fost tensionată anul trecut când Kanye West, în vârstă de 43 de ani, care suferă de tulburare bipolară, a încercat să candideze ca independent la preşedinţia SUA, făcând declaraţii bizare. În iulie, Kim Kardashian a cerut clemenţă faţă de soţul ei.

De atunci, câştigătorul a 21 de Premii Grammy şi-a petrecut cea mai mare parte a timpului la ferma sa din Wyoming, în timp ce Kim Kardashian a stat la conacul lor din Calabasas, la periferia oraşului Los Angeles.

(sursa: Mediafax)