Kris Kristofferson, star al muzicii country, a murit la 88 de ani

Un reprezentant al artistului a declarat că acesta a murit sâmbătă „în liniște” la domiciliul său din Hawaii, înconjurat de familie, scrie BBC.

„Vă mulțumim că l-ați iubit atâția ani, iar când veți vedea un curcubeu, să știți că ne zâmbește tuturor”, se arată într-un mesaj al familiei, citat de CBS News.

Născut în Brownsville, Texas, pe 22 iunie 1936, Kristofferson a devenit o figură marcantă a muzicii country.

El a câștigat trei premii Grammy pentru cel mai bun cântec country, în 1972, 1974 și 1976.

În 1971, Kristofferson a debutat ca actor, câștigând un Glob de Aur pentru interpretarea lui John Norman Howard în A Star Is Born (1976).

Cariera sa de actor a continuat cu numeroase roluri, inclusiv în Pat Garrett și Billy the Kid, Lone Star și franciza Blade.

El a fost membru al Country Music Hall of Fame și a primit mai multe distincții pentru întreaga carieră, inclusiv de la The Recording Academy, Country Music Association și Academy of Country Music.

