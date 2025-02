Meghan Markle, acuzată că a furat numele brandului „As Ever”

Meghan Markle se confruntă cu reacții negative după lansarea noii sale mărci de lifestyle, „As Ever”, care poartă același nume ca o marcă de îmbrăcăminte din New York și New Jersey.

Brandul american, lansat în 2017, a declarat că nu are nicio afiliere cu proiectul Ducesei de Sussex și a mulțumit clienților fideli pentru sprijinul acordat în urma controverselor recente.

Mark Kolski, co-fondatorul mărcii „As Ever” din SUA, a declarat că a aflat despre noua inițiativă a lui Meghan Markle prin intermediul unui prieten și că acum caută sfaturi juridice. Pe rețelele de socializare, mai mulți utilizatori au criticat-o pe Markle, acuzând-o că nu a verificat disponibilitatea numelui înainte de lansare.

Meghan Markle a anunțat pe Instagram că „As Ever” va fi o marcă de lifestyle axată pe gătit, grădinărit, organizarea de evenimente și bucuria de a trăi. Ea a adăugat că brandul nu va produce îmbrăcăminte, iar lansarea oficială este programată pentru primăvara anului 2025.

Inițiativa vine înainte de premiera viitorului său serial Netflix, „With Love, Meghan”, care va fi lansat pe 4 martie, după ce data inițială a fost amânată din cauza incendiilor din Los Angeles.

(sursa: Mediafax)