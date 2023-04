Monica Anghel are o siluetă de invidiat. Decizia importantă pe care a luat-o: "Am terminat cursul. Am dat examenul"

Mult timp, ea a avut probleme cu kilogramele în plus dar până la urmă a reușit să le dea jos. Așa că a slăbit nu mai puțin de 40 de kilograme, astfel că acum, la 51 de ani, are o siluetă de invidiat.

În lupta cu greutatea corporală, Monica Anghel a dedcis să devină chiar instructor de fitness, așa că a urmat cursurile și a trecut cu bine examenele.

„Sunt deja instructor de fitness. Am terminat cursul, duminică am avut examenul final. Am obținut nota 10 și la proba scrisă, nota 10 și la proba practică. Deci acum sunt instructor de fitness. Probabil că voi face undeva, la o sală, împreună cu prietenele mele. O să mergem toate să ne plătim abonament și o să le spun eu ce trebuie să facă astfel încât să lucreze corect, să lucreze în siguranță, să nu existe accidentări sau să nu existe repercursiuni pe termen mai lung', a explicat Monica Anghel, pentru Antena Stars.

Ea spune că a reușit să slăbească prin dietă și este supărată că unele site-uri îi folosesc ilegal imaginea pentru a-și promova diverse produse.

„Mă enervează minciunile care se spun despre mine. Mă deranjează foarte tare site-urile alea care câștigă o grămadă de bani folosindu-se de imaginea mea, spunând că eu am slăbit cu nu știu ce picături și licori. Nu este adevărat, totul este fals. Am slăbit pentru că am foarte multă grijă cu ce pun în farfurie, și cât pun în farfurie', a afirmat aceasta.

Artista are acum circa 57 de kilograme și reușește să se mențină prin dietă și sport.

"La zahăr, clar. Am renunțat total la zahăr și la tot ce conține zahăr. Se întâmplă foarte rar și toată lumea insistă și îmi spune: ‘dar măcar ia o gură și gustă’. Cafeaua o beau tot fără zahăr. Eu, când simt nevoia de dulce, mănânc fructe și m-am învățat cu chestia asta. Și spuneam că atunci când iau câte o linguriță de ceva dulce, când mă mai duc pe la știe ce petrecere, realmente simt toate chimicalele posibile și imposibile în prăjitura aceea sau ce este.

Mai fac în casă diverse dulciuri, dar fără zahăr. Pentru că sunt tot soiul de înlocuitori care sunt sănătoși și prepar genul acesta de dulciuri în casă și chiar sunt foarte ok. Am mai renunțat, total, la alimentele procesate, care sunt îngrozitor de nocive. Nu zic că nu mai iau, rareori, câte o feliuță de mezel de poftă, dar vreau să spun că după o feliuță de mezel, începe să mă doară stomacul când le consum. Și atunci de ce să nu le elimin?", a precizat Monica Anghel în exlcusivitate pentru VIVA!

