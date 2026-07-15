MrBeast își surprinde fanii: „S-ar putea să mă căsătoresc”

MrBeast ar putea face pasul cel mare alături de logodnica sa, Thea Booysen. Celebrul creator de conținut a stârnit speculații în rândul fanilor după ce nu a publicat un nou videoclip, conform programului său obișnuit, explicând pe rețelele sociale că motivul ar putea fi unul personal.

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O posibilă nuntă

„Nicio încărcare astăzi, s-ar putea să mă căsătoresc sau nu, și sunt puțin ocupat”, a scris Jimmy „MrBeast” Donaldson pe platforma X, alimentând zvonurile privind o posibilă nuntă.

Anunțul vine la scurt timp după ce Thea Booysen a dezvăluit că pregătea în secret o petrecere a burlacilor pentru partenerul său, încercând să găsească timp într-un program extrem de aglomerat.

„Organizez o petrecere. El nu știe”, a spus Booysen într-un tur al sediului și studiourilor de producție MrBeast, realizat de ABC News. „Trebuie să o fac împotriva voinței lui, altfel nu se va întâmpla. Îl veți vedea aici uneori 16 ore pe zi sau chiar mai mult.”

Relație începută întâmplător în Africa de Sud

Thea Booysen, și ea creatoare de conținut, este cunoscută pentru activitatea sa online, pe platforme precum Twitch și YouTube, unde publică sub numele TheaBeasty. Ea a apărut și în mai multe materiale video ale lui MrBeast.

Cei doi s-au cunoscut în februarie 2022, după o situație neașteptată în timpul unei călătorii a lui Donaldson în Africa de Sud. O expediție către Antarctica a eșuat, iar creatorul de conținut a rămas blocat în țară, unde a fost prezentat Theei prin intermediul unui prieten comun, la o cină.

Relația lor a devenit publică ulterior, iar MrBeast a dezvăluit că a cerut-o în căsătorie la începutul anului 2025, după aproape trei ani de relație.

Nuntă dificilă pentru unul dintre cei mai bogați creatori de conținut

În pofida succesului financiar impresionant, MrBeast a declarat anterior că organizarea nunții nu este o sarcină simplă. Potrivit unor informații anterioare, creatorul ar fi apelat chiar la ajutorul financiar al mamei sale pentru a acoperi anumite costuri ale evenimentului.

Situația a atras atenția fanilor, având în vedere că averea sa este estimată la sume uriașe, însă Donaldson a explicat în repetate rânduri că își reinvestește o mare parte din câștiguri în proiecte, videoclipuri și inițiative caritabile.

Dacă mesajul publicat pe X confirmă într-adevăr că nunta a avut loc, evenimentul ar marca un nou capitol în viața unuia dintre cei mai urmăriți creatori de conținut din lume, notează dexerto.com.