Nelu Vlad a ajuns de urgență la spital: "Mi-am pierdut echilibrul și nu puteam să urc pe scenă"

Liderul formației Azur a plecat apoi la Cluj, dar s-a confruntat cu aceeași problemă, iar apoi și-a pierdut vederea.

Colegii au chemat salvarea și artistul a fost transportat de urgență la spital, unde medicii i-au descoperit un hematom inoperabil la creier.

"Îngrijorător a fost la început pentru că mi s-a făcut rău la un concert, la Satu Mare, mi-am pierdut echilibrul și nu puteam să urc pe scenă. Cu ajutorul colegilor am urcat, am rămas într-o poziție fixă, am cântat două ore apoi am plecat la Cluj. Acolo, aceeași poveste, numai că a fost mai pronunțată, și mi-am pierdut și vederea. După ce mi-am revenit, vedeam dublu”, a mărturisit artistul pentru Star Popular.

"Mi-au găsit un hematom între creierul mic și creierul mare imposibil de operat. Am trecut pe tratament. După trei zile, sunt semne că o să-mi revin. Am început să merg și să văd bine, sunt pe mâna unui specialist vestit. E foarte atașat de pacienți și mi-a promis că în zece zile rezolvă problema”, a mai spus artistul.

Analize perfecte în urmă cu săptămână

În urmă cu o săptămână, Nelu Vlad își făcuse toate analizele, inclusiv un CT la cap, și nu exista nicio problemă. Acesta va ma rămâne în spital până pe 10 februarie.

"Azi am făcut un CT și arată că sângele care era împrăștiat s-a resorbit și a rămas doar hematomul care trebuie luat în considerare. Spre final, o să fac un RMN și atunci o să aflu și de unde a provenit toată treaba asta. Analizele erau foarte bune, o săptămână aveam de când le făcusem la Spitalul Parhon, unde mă internez în fiecare an să-mi fac toate analizele de la A la Z. Inclusiv CT la cap am făcut, dar nu mi-a ieșit nimic”, a precizat artistul.