"Am simțit o mână caldă pe umăr". Soția lui Nosfe mărturisește cum relația lor continuă și după moartea artistului

„Relația dintre mine și Nosfe este mai specială acum. Nu prea aș vrea să dezvolt subiectul, că după aceea o să mă creadă lumea nebună, și nu este așa. El nu mi s-a arătat până acum în vise, ci prin alt mod.

De exemplu am simțit, într-o zi, cum îmi pune cineva o mână caldă pe umărul meu. Și am știut că este a lui. Plus că vorbesc despre el în fiecare zi și simt că este în casă alături de mine. Nu am cum să trec peste așa ceva", povestește Mădălina.

Ea spunw că fiica lor întreabă mereu de tatăl ei.

„Copilul întreabă de Nosfe, da, de multe ori îmi zice "unde e tati?". Însă nu reușesc să îi răspund la această întrebare, nu știu de ce, nu găsesc încă forța în mine. De când a murit soțul meu, mergem la terapie împreună. Și este bine, doar așa putem depăși ce s-a întâmplat în familia noastră", a spus aceasta pentru click.ro.

Rapperul Nosfe a murit subit în urma unui infarct, în octombrie anul trecut, după un concert la București. Avea 37 de ani, era căsătorit și avea o fetiță.