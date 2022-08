O cunoscută actriță italiană vrea să candideze pentru Senat. Artista are 95 de ani

"M-am săturat să-i aud pe politicieni certându-se între ei fără să se apuce vreodată de treabă. Italia se află în dificultate și vreau să fac ceva bun şi pozitiv pentru țară", a spus ea pentru Corriere della Sera.

Gina Lollobrigida are 95 de ani și are un tutore, astfel că nu are voie să ia singură decizii cu privire la bunurile sale.

Este una dintre cele mai mari actrițe italiene. A devenit celebră în filmele "Beat the Devil" 1952, "The Hunchback of Notre Dame" 1956, "Fanfan la tulipe" 1952. Totodată, ea a avut o carieră și ca fotograf și sculptor.

Alegerile parlamentare anticipate se vor desfășura pe 25 septembrie, după căderea guvernului condus de Mario Draghi.