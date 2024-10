Oana Pellea reacționează la postarea unei influencerițe: „Să vă fie rușine!”

„O persoană de sex feminin, “influencer” de profesie, nu dau nume pentru că NU doresc să-i fac reclamă, a postat o fotografie, pe o rețea socială, în care își etalează picioarele ridicate pe balustrada unui balcon dintr-o sală renumită de spectacol… E un selfie de picioare…dizgrațios, nesimțită postare. Nu mă interesează că nu era un spectacol de teatru ci un eveniment de “fashion”

Am recunoscut balconul…Exact acolo, pe vremuri, a stat Domnul Alexandru Paleologu împreună cu Domnul Octavian Paler, îmbrăcați elegant, in semn de respect pentru sala de teatru si pentru actori. Știu, pentru ca eu i-am invitat la premiera cu “Noaptea furtunoasa” în regia lui Mihai Măniuțiu. Pe balustrada unde persoana și a trântit ostentativ pantofii…cândva au trecut măinile lui Octavian Paler, Alexandru Paleologu, Lucian Pintilie, etc, etc…

Am înțeles că a vrut să provoace, am înteles că își face reclamă cu o postare nesimțită…și totuăi…câtă lipsa de bun simț, educație, cât prost gust, câtă vulgaritate …

Dacă persoana respectiva imi citește postarea (m-aș mira) îi spun atât:

SĂ VĂ FIE RUȘINE!

Nu cunosc personal “duduia” (Slavă Domnului) și nici nu doresc să o cunosc”, este mesajul publicat de Oana Pellea pe Facebook.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹