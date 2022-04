Poliţiştii erau pregătiţi să-l aresteze pe Will Smith „pe loc”. De ce nu au intervenit

Ca la orice eveniment, forţele de ordine au fost prezente, aşa că au fost gata să-l aresteze imediat pe Will Smith. Însă nu au intervenit pentru că Rock nu a vrut să depună plângere, spune producătorul ceremoniei Oscar, Will Packer.

„Poliţiştii spuneau că e agresiune fizică, acesta este exprimarea folosită de ei (...) Au spus că sunt gata să-l încătuşeze, că sunt pregătiţi să facă asta imediat”, a declarat reprezentantul galei, conform The Guardian.



Dacă ar fi fost arestat, Will Smith ar fi rămas probabil în istoria decernării premiilor Oscar pentru asta. În schimb, rămâne pentru fapta sa, considerată de unii „un gest deplasat / violenţă”, iar pentru alţii, „un răspuns adecvat” la „gluma” lui Chris Rock.



Totuşi, la o oră după incident, Smith a primit Oscarul pentru rolul din filmul „King Richard” şi a rostit un discurs emoţionant, plângând şi aducând scuze pentru comportamentul său.



Rock a spus că nu doreşte să depună plângere şi că se simte bine.



Ulterior, Will Smith şi-a cerut scuze public faţă de comediant şi a spus că „a reacţionat impulsiv”.

(sursa: Mediafax)