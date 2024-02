Ce a prezis Nostradamus despre Regele Charles. Boala și domnia monarhului britanic

Regele Charles, în vârstă de 75 de ani, ar fi fost sfătuit să se „retragă” de la îndatoririle „față de public”. Însă monarhul este „pe deplin pozitiv” în ceea ce privește prognosticul său și a început deja tratamentul.

La doar câteva ore după ce Palatul Buckingham a împărtășit știrile despre diagnosticul de cancer al monarhului, au început să apară informații despre predicția făcută de Nostradamus cu peste 400 de ani în urmă.

Despre acesta se spune că ar fi prezit atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001, din New York, războiul din Irak, criza financiară din 2008, asasinarea lui Benazir Bhutto, dar ar fi scris și despre „abdicarea Regelui Charles al III-lea al Angliei”, într-o serie de pasaje poetice publicate în 1555.

Au apărut astfel speculații că Nostradamus că domnia regelui Charles s-ar încheiat în acest an, fiind forțat de populație, fapt ce va duce la numirea unei persoane neașteptate pe tronul Regatului Unit : „Un om îl va înlocui pe cel care nu s-a așteptat niciodată să fie rege.”, potrivit 7news.com.au.

Totodată, autorul Mario Reading, expert în Nostradamus, a analizat mai multe dintre predicțiile astrologului despre acest subiect în cartea sa Nostradamus: The Complete Prophecies For The Future.

În ea, specialistul explică că Nostradamus a prezis cu succes că regina va muri în 2022 - și a susținut în continuare că moartea ei va determina Australia să se desprindă de Commonwealth.

De asemenea, astrologul ar fi prezis că Regele Charles va împlini șaptezeci și patru de ani în 2022, când va prelua tronul, dar resentimentele care i-au fost aduse de o anumită proporție din populația britanică, în urma divorțului său de Diana, Prințesa de Wales, încă persistă.„(...)Charles acceptă să abdice în favoarea fiului său mai mare, Prințul William.”, mai scrie sursa menționată anterior, potrivit spynews.ro.

Cu toate acestea, legarea scrierilor sale despre aceste evenimente a venit după ce s-au întâmplat.

