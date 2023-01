Afirmații FULMINANTE ale prințului Harry. Talibanii cer judecarea acestuia pentru crime de război

El a povestit despre cum s-a simțit la înmormântarea mamei sale, prințesa Diana, rivalitatea cu fratele său, prințul William, dar și despre dorința de a se împăca cu familia, înaintea lansării cărții sale de memorii "Spare" (Rezerva), într-un interviu pentru ITV.

Harry explică de ce vrea să publice acest volum, motivând că este "din cauza unor dezinformări şi manipulări intenţionate" dar nu a dorit să-și rănească familia.

Cu toate acestea, el a vrut să facă publice informațiile și sentimentele sale întrucât "anumiţi membri ai familiei au decis să se alieze cu diavolul pentru a-şi reabilita imaginea".

Înmormântarea prințesei Diana

Acesta a vorbit astfel de înmormântarea mamei sale, decedată în 1997, în urma unui accident de mașină. Atunci, Harry avea doar 12 ani.

"Zgomotul făcut de căpestrele cailor, copitele lovind asfaltul şi, uneori, pietrişul sub picioare şi strigătele din mulţime. Dar, altfel, liniştea totală este ceva care va rămâne pentru totdeauna gravat în memoria mea", își amintește prințul, care mai precizează că a citit dosarul secret întocmit de autorități, din care însă au fost scoase pozele cu accidentul.

"Există multe lucruri care rămân neexplicate. Am fost deja întrebat dacă voiam să deschid o altă anchetă. Nu îi văd însă rostul în acest moment", a spus Harry.

Relația cu prințul William

În privința relației cu fratele său mai mare, prințul William, el spune că se băteau când erau copii din cauza faptului că William nu îi acorda atenție în timpul anului școlar. De asemenea, acesta a încercat să-i radă barba înainte să se căsătorească cu Meghan.

Dar, pe lângă situațiile firești care se ivesc între frați, Harry îl acuză pe William că a crezut în descrierea pe care presa i-a făcut-o soției sale, Meghan. Totodată, William și Kate se uitau la serialul "Suits", în care juca Meghan. Cu toate astea, ei nu s-au ateptat ca Harry să aibă o relație serioasă cu o femeie afro-americană și divorțată.

"Au existat multe stereotipuri despre ea, care au creat un obstacol în acceptarea sa deplină în rândul familiei".

Dezmințiri despre acuzațiile de rasism

Totuși, William nu a vrut să-l convingă să nu se căsătorească cu Meghan, deși "şi-a exprimat anumite îngrijorări".

El a mai povestit și despre o ceartă cu fratele său, în 2019, când William a spus despre Meghan că este „dificilă", „nepoliticoasă" și „abrazivă”. Disputa a ajuns la o confruntare fizică, Harry spunând că William „m-a prins de guler, mi-a rupt gulerul şi m-a trântit la podea".

Harry a ținut să dezmintă faptul că el și Meghan ar fi acuzat familia regală de rasism, după ce au afirmat că un membru al acesteia ar fi întrebat despre culoarea pielii pe care o va avea copilul lor, prezicând că a fost vorba doar despre "anumite prejudecăţi inconştiente".

Prințul crede că se va împăca cu familia sa. "Nu cred, totuşi, că tatăl meu sau fratele meu îmi vor citi cartea", a mai spus acesta, care a precizat că este în regulă pentru el acum să discute cu frartele și tatăl său.

"A fost greu, nu vreau să vă mint. Adevărul este că nu am fost niciodată atât de fericit".

Afganistan

Însă Harry a stârnit reacții puternice prin afirmațiile sale despre partiparea la 6 misiuni în Afganistan, îmn perioada 2021-2013, când au fost ucise 25 de persoane.

„Nu a fost o statistică care m-a umplut de mândrie, dar nici nu m-a făcut să-mi fie rușine. Când m-am trezit în căldura și confuzia luptei, nu m-am gândit la cei 25 ca la niște oameni. Erau piese de șah puse pe tablă, oamenii răi eliminați înainte de a putea ucide oameni buni”, scrie prințul.

Însă relatarea a stârnit nemulțumirea regimului taliban care cere acum judecarea acestuia pentru crime de război.

Paternitatea

Dar Harry a povestit și despre glumele nepotrivite ale regelui Charles ddespre paternitatea fiului său.

„Îi plăcea să spună povești, iar aceasta a fost una dintre cele mai bune din repertoriul său. Întotdeauna termina filosofând. Cine știe dacă sunt cu adevărat Prințul de Wales? Cine știe dacă sunt chiar tatăl tău adevărat? Râdea și râdea, deși era conștient că este o glumă nefastă, având în vedere zvonul care circula, potrivit căruia tatăl meu real era unul dintre foștii iubiți ai mamei: maiorul James Hewitt. O cauză a acestui zvon a fost părul roșu al maiorului Hewitt, dar o altă cauză a fost sadismul”, scrie Harry

Cartea autobiografică "Spare" va fi lansată pe 10 ianuarie 2023. Titlul este inspirat dintr-un vechi obicei englezesc, potrivit căruia primul născut este moștenitorul tronului iar cel de-al doilea este rezervă, în cazul în care i s-ar întâmpla ceva primului copil.

Ca urmare a publicării cărții sale de memorii, prințul Harry nu știe dacă va participa la încoronarea tatălui său.

